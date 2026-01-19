Τραγωδία στη Νότια Αφρική: Νεκροί 11 μαθητές – Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό

Τουλάχιστον 11 μαθητές σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί όταν ένα μικρό λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό σε μια πόλη νοτίως του Γιοχάνεσμπουργκ, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης της Νότιας Αφρικής.

Πέντε ακόμη μαθητές υπέστησαν “κρίσιμα τραύματα” στο δυστύχημα που σημειώθηκε στη βιομηχανική πόλη Βάντερμπιλπαρκ και μεταφέρονται στο νοσοκομείο για να λάβουν επείγουσα ιατρική βοήθεια, μετέδωσε το δημόσιο δίκτυο South African Broadcasting Corporation.

Μέλη της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών βρίσκονται επί τόπου.

Η Νότια Αφρική έχει κακό ιστορικό στην οδική ασφάλεια, κάτι το οποίο προσπαθεί να διαχειριστεί η κυβέρνηση.

BREAKING | Vanderbijlpark: The death toll has risen to 12 after a private scholar transport was involved in a tragic accident this morning, Monday.

Τον περασμένο χρόνο καταγράφηκαν 11.418 θάνατοι από τροχαία, σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα, περίπου 6% λιγότεροι σε σχέση με το 2024.

Το υπουργείο Μεταφορών λέει ότι η παράτολμη οδήγηση, περιλαμβανομένης της υπερβολικής ταχύτητας και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες θανατηφόρων τροχαίων.