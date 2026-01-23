Μακρόν: Οι κατασκευαστές γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύζονται από ζήτηση – «Όχι μια τυπική μέρα»

Οι παγκόσμιοι ηγέτες και τα στελέχη εταιρειών που συναντήθηκαν στο Νταβός αυτή την εβδομάδα υποτίθεται ότι θα συζητούσαν την πιο περίπλοκη και ανησυχητική γεωπολιτική κρίση που θα μπορούσαν να θυμηθούν οι περισσότεροι. Αντ’ αυτού, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Εμανουέλ Μακρόν.

Η εμφάνιση του Γάλλου προέδρου με ανακλαστικά γυαλιά ηλίου αεροπόρου σε στυλ Top Gun ήταν η εικόνα που πυροδότησε χιλιάδες αστεία, memes και ερωτήματα. Μήπως είχε τραυματιστεί ενώ αγωνιζόταν στο ρινγκ του μποξ; Μήπως είχε τραυματιστεί ενώ γυμναζόταν στο γυμναστήριο; Μήπως απλώς, αναρωτήθηκαν κάποιοι, ήθελε να αποφύγει να κοιτάξει τον Ντόναλντ Τραμπ στα μάτια;

Κάποιοι, όπως ο ειδικός επικοινωνίας Φιλίπ Μορό Σεβρόλε, θεώρησαν την απόφαση του προέδρου να φορέσει τα γαλλικής κατασκευής γυαλιά ως συμβολική κίνηση στο πλαίσιο των τεταμένων σχέσεων της Γαλλίας με τις ΗΠΑ.

Ο πραγματικός λόγος ήταν πιο πεζός: Ο Μακρόν κάλυπτε με στυλ μια υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία, ένα σπασμένο αιμοφόρο αγγείο στο δεξί του μάτι – μια πάθηση που περιέγραψε ως «εντελώς καλοήθη».

Αλλά ούτε ο ίδιος ήταν άτρωτος στα κλισέ. Απευθυνόμενος σε γαλλικά στρατεύματα σε στρατιωτική εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα, ο Μακρόν περιέγραψε το πρόβλημα ως «l’oeil du tigre» (το μάτι της τίγρης). Το σχόλιο αναφερόταν στο τραγούδι του 1982 του ροκ συγκροτήματος Survivor που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία πυγμαχίας Rocky III με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Για όσους ήταν πολύ νέοι για να καταλάβουν την αναφορά, ήταν ένα «ένδειξη αποφασιστικότητας», πρόσθεσε.

«Ο πρόεδρος φοράει τα γυαλιά μας!»

Για τους τεχνίτες του Maison Henry Jullien στο διαμέρισμα Jura στην ανατολική Γαλλία, όπου τα γυαλιά κατασκευάζονται εδώ και περισσότερα από 100 χρόνια, η δημοσιότητα ήταν αδύνατο να αγοραστεί.

Ο Στέφανο Φουλτσίρ, πρόεδρος της iVision Tech, της ιταλικής εταιρείας στην οποία ανήκει η Henry Jullien, είπε ότι η πρώτη φορά που έμαθε για την προεδρική υποστήριξη ήταν όταν Γάλλοι οπτικοί τον πήραν τηλέφωνο για να του πουν: «Ο πρόεδρος φοράει τα γυαλιά μας!» Όταν διαδόθηκε η είδηση, ο ιστότοπος της εταιρείας κατέρρευσε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

«Η πρώτη μου αντίδραση μπορεί να συνοψιστεί σε τρία γράμματα: ουάου! Δεν ήταν μια τυπική μέρα. Νιώθω μεγάλη τιμή που ο πρόεδρος φοράει τα γυαλιά μας», είπε.

Το γραφείο του Μακρόν είχε επικοινωνήσει με την εταιρεία το 2024 για να αγοράσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Pacific S 01 Double Gold αξίας 659 ευρώ ως διπλωματικό δώρο κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 και ένα δεύτερο ζευγάρι για τον ίδιο, είπε.

«Είπα ότι θα του έστελνα με χαρά ένα ζευγάρι, αλλά μου είπαν όχι. Δεν τα δέχτηκε ως δώρο, αλλά ήθελε να τα αγοράσει προσωπικά. Ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε μεγάλη προσοχή στο αν τα γυαλιά ήταν εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα στη Γαλλία».

Η iVision απέκτησε την Henry Jullien, η οποία ιδρύθηκε το 1921, το 2023. Ο Fulchir δήλωσε ότι η ομάδα των 10 υπαλλήλων στο εργοστάσιο στο Lons-le-Saunier, βόρεια της Γενεύης, παρήγαγε περίπου 1.000 γυαλιά ηλίου που φορούσε ο Μακρόν ετησίως.

Τα γυαλιά συναρμολογούνται στο χέρι και κατασκευάζονται με αυτό που η iVision αποκαλεί «αρχαία τεχνική», όπου ο χρυσός συνδέεται με το βασικό μέταλλο αντί να επιμεταλλώνεται. Οι μπλε φακοί UV παράγονται από την Dalloz, μια άλλη εταιρεία με έδρα τη Jura.

Ο Fulchir δήλωσε ότι τα γυαλιά ήταν διαθέσιμα σε οπτικά σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία, αλλά η εταιρεία δεν είχε ακόμη βρει διανομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Δεν πρόκειται για συνηθισμένα γυαλιά. Είναι ένα πολυτελές προϊόν που δεν θα χαλάσει μετά από δύο χρόνια και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι μια επένδυση, όπως τα κοσμήματα, όπως ένα ρολόι», είπε.

Ο Τζίμι Μοχάμεντ, γιατρός και σχολιαστής των μέσων ενημέρωσης, δήλωσε στον γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTL ότι πίστευε ότι ο Μακρόν φορούσε τα γυαλιά ηλίου για «αισθητικούς λόγους». «Τα γυαλιά προστατεύουν την εικόνα του, αλλά όχι πραγματικά το μάτι του», είπε ο Μοχάμεντ.