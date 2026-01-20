Μακρόν από Νταβός: Η Γαλλία προτιμά τον σεβασμό από τους νταήδες – Η ΕΕ δεν πρέπει να υποκύψει στον νόμο του ισχυρότερου

  • Ο Εμανουέλ Μακρόν έκρουσε τον «κώδωνα του κινδύνου» στο Νταβός, σημειώνοντας ότι ο κόσμος οδεύει προς μία παγκόσμια αστάθεια, όπου ο μόνος νόμος που θα έχει σημασία θα είναι αυτός του πιο ισχυρού.
  • Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υποκύψει στον «νόμο του ισχυρότερου», ενώ είναι απίστευτο το γεγονός ότι αναγκάζεται να εξετάσει το «εμπορικό μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ.
  • Καταλήγοντας, ο Μακρόν σημείωσε πως «πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες».
Ο Εμανουέλ Μακρόν έκρουσε τον «κώδωνα του κινδύνου» μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, σημειώνοντας ότι ο κόσμος βιώνει μια αλλαγή, καθώς απομακρύνεται από τους διεθνείς κανόνες και οδεύει προς μία παγκόσμια αστάθεια, όπου ο μόνος νόμος που θα έχει σημασία θα είναι αυτός του πιο ισχυρού.

«Είναι… μια αλλαγή προς έναν κόσμο χωρίς κανόνες, όπου το διεθνές δίκαιο καταπατάται και όπου ο μόνος νόμος που φαίνεται να έχει σημασία είναι αυτός του ισχυρότερου», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν αφήνοντας σαφείς αιχμές προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε ότι αυτό που ονόμασε «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» επανέρχεται στην επιφάνεια.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υποκύψει στον «νόμο του ισχυρότερου» και ότι είναι απίστευτο το γεγονός ότι η Ένωση αναγκάζεται να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του μέσο κατά του καταναγκασμού, γνωστό ως «εμπορικό μπαζούκα» κατά των ΗΠΑ.

Καταλήγοντας, ο Μακρόν σημείωσε πως «πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ανάπτυξη, χρειαζόμαστε περισσότερη σταθερότητα σε αυτόν τον κόσμο, αλλά προτιμούμε τον σεβασμό από τους νταήδες».

