Μακρόν: Τι κρύβεται πίσω από την εμφάνιση με μπλε γυαλιά ηλίου α λα «Top Gun» στο Νταβός – «Θα πρέπει να με ανεχτείτε έτσι»

Αίσθηση προκάλεσε στο Νταβός η εμφάνιση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος εμφανίστηκε κατά την ομιλία του, φορώντας «μπλε γυαλιά αεροπορικού τύπου», όπως γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Η εμφάνιση του Μακρόν στο βήμα του Νταβός θύμισε τον Τομ Κρουζ στο Top Gun. Ωστόσο, δεν πρόκειται εδώ για μια προσπάθεια να φέρει επανάσταση στο προεδρικό στυλ ή να δείξει μια επαναστατική πλευρά του. O Μακρόν κατά την ομιλία του προς τις Ένοπλες Δυνάμεις, είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά με τα ίδια γυαλιά. Μια μέρα νωρίτερα είχε εμφανιστεί με κόκκινο μάτι, μάλιστα αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη για την αντιαισθητική του εμφάνιση. Όπως έγραψε η εφημερίδα Le Parisien, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, σε άλλη συνάντηση ο πρόεδρος εξήγησε στους παρευρισκόμενους: «Είμαι υποχρεωμένος να τα φοράω».

Την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίστηκε με το δεξί του μάτι κόκκινο κατά την ομιλία του προς τις ένοπλες δυνάμεις στην αεροπορική βάση του Istres. Όταν τον ρώτησαν τι είχε, απάντησε το «μάτι του τίγρη», παραπέμποντας στο τραγούδι Eye of thw Tiger και την ταινία του Σιλβέστερ Σταλόνε. Επίσης για όσους γνωρίζουν την αναφορά, είναι ένα σημάδι αποφασιστικότητας.

Την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης στο Ελιζέ για το θεσμικό μέλλον της Νέας Καληδονίας, ο αρχηγός του κράτους εμφανίστηκε φορώντας τα γυαλιά ηλίου με μπλε φακούς. «Συγγνώμη για αυτά τα γυαλιά, τα οποία σχετίζονται με ένα ήσσονος σημασίας πρόβλημα», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν στην εισαγωγή, πριν προσθέσει «Είμαι υποχρεωμένος να τα φοράω για κάποιο διάστημα, οπότε θα πρέπει να με ανεχτείτε έτσι» σε ένα βίντεο που αποκάλυψε η εφημερίδα Le Parisien.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό πάσχει από υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία. Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο σπάει ένα αιμοφόρο αγγείο στον βολβό του ματιού και το άσπρο τμήμα του γίνεται κόκκινο.

Στο μπροστινό μέρος του ματιού βρίσκεται ο επιπεφυκότας, μια μικρή ημιδιαφανής μεμβράνη. Καλύπτει το λευκό του ματιού. Σε αυτό το σημείο, υπάρχει ένα μικρό αιμοφόρο αγγείο, πολύ επιφανειακό, το οποίο μπορεί να σπάσει και να σχηματίσει μια κόκκινη κηλίδα που θα εμφανιστεί στο λευκό του ματιού.

Αυτή η πάθηση είναι καλοήθης, καθώς επηρεάζει μόνο την επιφάνεια του ματιού. Στο εσωτερικό του ματιού δεν υπάρχει αιμορραγία. Αυτό σημαίνει ότι το άτομο που πάσχει από αυτή την πάθηση δεν θα αισθανθεί πόνο ούτε θα έχει προβλήματα όρασης. Η υποεπιπεφυκοτική αιμορραγία εμφανίζεται μεμονωμένα και υποχωρεί μόνη της. Ενδεχομένως χρειάζεται έλεγχος της αρτηριακής πίεσης.