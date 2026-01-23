Επαφές του Αλέξανδρου Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ιδιαίτερα χρήσιμες συναντήσεις με σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες είχε στο Νταβός ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, παρουσιάζοντας τη δυναμική και τους τομείς δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR, καθώς και το ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Εξάρχου συναντήθηκε με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, κ. Khalid A. Al-Falih, παρουσία της Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρίας Kimberly Guilfoyle, με τον οποίο συζήτησαν τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και την προοπτική επενδύσεων, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, όπως στον χώρο του LNG, του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και των απαιτούμενων ενεργειακών υποδομών.

Ο κ. Al-Falih διαθέτει μακρά πορεία στον ενεργειακό κλάδο κι έχει αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ενεργειακής αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς διατέλεσε Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco (2009-2015) και υπουργός Ενέργειας, Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας (2016-2019), ενώ το 2020 ανέλαβε το νεοσύστατο τότε υπουργείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο προωθεί τη διενέργεια επενδύσεων τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι Ελλάδα και Σαουδική Αραβία διαθέτουν μακροχρόνιους φιλικούς δεσμούς, έχουν ενισχύσει την οικονομική τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια και εξετάζουν επενδύσεις σε διάφορα πεδία στη χώρα μας.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου συναντήθηκε με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Trump Organization, κ. Eric Trump, ο οποίος – μεταξύ άλλων – είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου Real Estate του επενδυτικού οργανισμού διεθνώς και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της εταιρικής του στρατηγικής. Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR συζήτησε με τον κ. Trump για το επενδυτικό περιβάλλον, την ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια και τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.