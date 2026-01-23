Επαφές του Αλέξανδρου Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Σύνοψη από το

  • Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, είχε στο Νταβός χρήσιμες συναντήσεις με σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες. Παρουσίασε τη δυναμική του Ομίλου AKTOR και το ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας.
  • Ο κ. Εξάρχου συναντήθηκε με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, Khalid A. Al-Falih, συζητώντας τις οικονομικές εξελίξεις και την προοπτική επενδύσεων στην Ελλάδα. Εξετάστηκαν κυρίως επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας, όπως στο LNG και τις ενεργειακές υποδομές.
  • Παράλληλα, ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR συναντήθηκε με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Trump Organization, Eric Trump. Συζήτησαν για το επενδυτικό περιβάλλον, την ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια και τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

Επαφές του Αλέξανδρου Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Ιδιαίτερα χρήσιμες  συναντήσεις με σημαντικούς οικονομικούς παράγοντες είχε στο Νταβός ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic  SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, παρουσιάζοντας τη δυναμική και τους τομείς δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR, καθώς και το ευρύτερο επενδυτικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Εξάρχου συναντήθηκε με τον Υπουργό Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, κ. Khalid A. Al-Falih, παρουσία της Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κυρίας Kimberly Guilfoyle, με τον οποίο συζήτησαν τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, καθώς και την προοπτική επενδύσεων, κυρίως στον τομέα της ενέργειας, όπως στον χώρο του LNG, του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου και των απαιτούμενων ενεργειακών υποδομών.

Ο κ. Al-Falih διαθέτει μακρά πορεία στον ενεργειακό κλάδο κι έχει αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της ενεργειακής αγοράς σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς διατέλεσε Προέδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Saudi Aramco (2009-2015) και υπουργός Ενέργειας, Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας (2016-2019), ενώ το 2020 ανέλαβε το νεοσύστατο τότε υπουργείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας, το οποίο προωθεί τη διενέργεια επενδύσεων τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και στο εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι Ελλάδα και Σαουδική Αραβία διαθέτουν μακροχρόνιους φιλικούς δεσμούς, έχουν ενισχύσει την οικονομική τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια και εξετάζουν επενδύσεις σε διάφορα πεδία στη χώρα μας.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου συναντήθηκε με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του Trump Organization, κ. Eric Trump, ο οποίος – μεταξύ άλλων – είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου Real Estate του επενδυτικού οργανισμού διεθνώς και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της εταιρικής του στρατηγικής. Ο επικεφαλής του Ομίλου AKTOR συζήτησε με τον κ. Trump για το επενδυτικό περιβάλλον, την ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία χρόνια και τις ευρύτερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα καλύτερα συμπληρώματα για απώλεια βάρους – Αδυνατίζουν φυσικά

Συναγερμός για τη γρίπη: Δυο παιδιά νοσηλεύονται στην εντατική – Αύξηση 30% στις εισαγωγές

Προσλήψεις γιατρών στο ΕΣΥ: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αιτήσεις

Κάρπαθος: Στα 10 ομορφότερα μέρη του πλανήτη για το 2026 το νησί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Τελευταία ημέρα πληρωμών

Μια σειρά πληρωμών ολοκληρώνονται έως και σήμερα, Παρασκευή (23/1) στο πλαίσιο των προγραμματι...
07:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Τι αλλάζει σε γάμους, βαπτίσεις και δεξιώσεις – Μπαίνουν στο ψηφιακό πελατολόγιο

Σε κλάδους επαγγελματιών που διοργανώνουν κοινωνικές εκδηλώσεις (γάμους, βαπτίσεις), εταιρείες...
07:14 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ακρίβεια: Τρόφιμα και ενοίκια «ροκανίζουν» τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς – Πόσο έχουν αυξηθεί την τελευταία πενταετία

Μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά καταγράφονται την τελευταία πενταετία, μειώνοντας σημαντικ...
16:25 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Στουρνάρας: Γιατί το 2026 είναι έτος καμπής για την ελληνική οικονομία

Το 2026 είναι το σημείο καμπής για την ελληνική οικονομία, όπως είπε ο διοικητής της Τράπεζας ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι