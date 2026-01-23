Βουλή: Κόντρα Κέλλα -Λιακούλη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τα εμβόλια

  • Κόντρα στη Βουλή μεταξύ του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστου Κέλλα και της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη ξέσπασε για την αντιμετώπιση της ανεμοβλογιάς των ζώων και τα εμβόλια. Ο κ. Κέλλας δήλωσε ότι «κανένα κράτος της ΕΕ δεν έχει εμβολιάσει τα ζώα του με τα υπάρχοντα εμβόλια για την νόσο της ανεμοβλογιάς, τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας και δεν έχουν την άδεια της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής».
  • Η κ. Λιακούλη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει αποτύχει παταγωδώς στην αντιμετώπιση της ανεμοβλογιάς των ζώων, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 500.000 μέχρι σήμερα». Υποστήριξε επίσης πως η κυβέρνηση δεν προχωρά σε εμβολιασμούς παρά τις οδηγίες του αρμόδιου επιτρόπου της ΕΕ.
  • Ο κ. Κέλλας αντέτεινε ότι το εμβόλιο «δεν είναι εγκεκριμένο από την Ε.Ε» και ότι ο επίτροπος «δεν μιλά για υποχρεωτικότητα του εμβολίου, αλλά σαν συμπληρωματικό εργαλείο». Προειδοποίησε ότι αν η Ελλάδα προχωρήσει σε εμβολιασμούς με μη εγκεκριμένα εμβόλια, «θα επιβληθούν αυστηρά μέτρα» και θα απαγορευθούν τα ελληνικά γαλακτοκομικά και κρέατα.
«Κανένα κράτος της ΕΕ δεν έχει εμβολιάσει τα ζώα του με τα υπάρχοντα εμβόλια για την νόσο της ανεμοβλογιάς, τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας και δεν έχουν την άδεια της Eυρωπαϊκής Eπιτροπής».

Αυτό δήλωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, η οποία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει αποτύχει παταγωδώς στην αντιμετώπιση της ανεμοβλογιάς των ζώων, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 500.000 μέχρι σήμερα, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος η νόσος να γίνει ενδημική».

Ο κ. Κέλλας τόνισε ότι η κυβέρνηση στέκεται έμπρακτα δίπλα στους αγρότες και ήδη έχουν δοθεί 167 εκατ. ευρώ για την στήριξή τους ενώ τα 62 εκατ. ευρώ από αυτά αφορούν τη στήριξη των κτηνοτρόφων για την θανάτωση των ζώων τους και υπογράμμισε ότι κανένα από τα τρία εμβόλια, τουρκικό, αιγυπτιακό και ιορδανικό, δεν είναι εγκεκριμένο από την ΕΕ.

Από την πλευρά της η κ. Λιακούλη υποστήριξε ότι είναι σοκαριστική η απόφαση της κυβέρνησης να μην προχωρήσει στον εμβολιασμό των ζώων παρά τις οδηγίες του αρμόδιου επιτρόπου της ΕΕ Όλιβερ Βάρχεϊ, με αποτέλεσμα να έχουν θανατωθεί μισό εκατομμύριο ζώα.

«Κρύβεστε πίσω από τον ισχυρισμό ότι είναι μη εγκεκριμένο το εμβόλιο. Υπάρχουν αδιάσειστες αποδείξεις ότι στην επιστολή του -την οποία αποκρύπτετε- ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ λέει ότι αν δεν εμβολιάσετε τα ζώα θα απαγορεύσουμε τα πάντα», ανέφερε η κ. Λιακούλη.

«Αυτά που λέτε δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Καμία απόκρυψη δεν υπάρχει και η επικοινωνία του υπουργείου είναι καθημερινή με τον αρμόδιο επίτροπο, Όλιβερ Βάρχεϊ. Στην επιστολή που απέστειλε στις 6 Οκτωβρίου 2025, δεν μιλά για υποχρεωτικότητα του εμβολίου, αλλά σαν συμπληρωματικό εργαλείο. Δεν επιβάλλει τον εμβολιασμό, τον συστήνει. Το εμβόλιο για την ζωονόσο της ανεμοβλογιάς δεν είναι εγκεκριμένο από την Ε.Ε», αντέτεινε ο κ. Κέλλας και συμπλήρωσε:

«Προχθές, σε απάντηση στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ. Αν εφαρμοστεί το σχέδιο εμβολιασμού στην Ελλάδα, όπως λέτε, θα επιβληθούν αυστηρά μέτρα, θα υπάρξουν βαρύτατες συνέπεις και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, -κυρίως η φέτα που είναι ΠΟΠ- και το κρέας θα απαγορευθούν».

«Αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι δεν αφήνεται ελεύθερο το εμβόλιο να το εκμεταλλευτούν ιδιώτες και δεν απαγορεύει στη κυβέρνηση να κάνει εμβολιασμούς, αλλά μας συστήνει να παρασχεθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων. Εσείς δηλαδή μας λέτε ότι είναι ακατάλληλα τα εμβόλια της ΕΤΕ;» σχολίασε η κ. Λιακούλη.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

