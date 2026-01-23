ΕΕ: Στέλνει εκατοντάδες γεννήτριες στην Ουκρανία καθώς η Ρωσία πλήττει το ενεργειακό σύστημα

Πάνω από 1 εκατομμύριο Ουκρανοί παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και θέρμανση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μετά τις αδιάκοπες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στέλνει σήμερα 447 γεννήτριες έκτακτης ανάγκης αξίας 3,7 εκατομμυρίων ευρώ από τα στρατηγικά αποθέματα της ΕΕ για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε νοσοκομεία, καταφύγια και κρίσιμες υπηρεσίες.

Οι γεννήτριες – που κινητοποιήθηκαν από τα στρατηγικά αποθέματα rescEU που φιλοξενούνται στην Πολωνία – θα διανεμηθούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών της Ουκρανίας σε συνεργασία με τον Ουκρανικό Ερυθρό Σταυρό στις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Αυτή η κινητοποίηση έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών και βασίζεται στη συνεχή υποστήριξη της ΕΕ στην ενεργειακή ανθεκτικότητα της Ουκρανίας. Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η ΕΕ έχει στείλει σχεδόν 10.000 γεννήτριες στην Ουκρανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ (UCPM).

Ενόψει του φετινού χειμώνα, η Επιτροπή ολοκλήρωσε επίσης τη μετεγκατάσταση ενός πλήρους θερμοηλεκτρικού σταθμού που δωρήθηκε από τη Λιθουανία – η μεγαλύτερη συντονισμένη επιχείρηση υλικοτεχνικής υποστήριξης στην ιστορία του Μηχανισμού – για την αποκατάσταση κρίσιμης χωρητικότητας στο δίκτυο της Ουκρανίας.

Η Επιτροπή καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις της Ρωσίας σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και την ανθρωπιστική ζημία που προκαλούν. Η ΕΕ δεν θα επιτρέψει στη Ρωσία να παγώσει την Ουκρανία και θα συνεχίσει να βοηθά τους Ουκρανούς να ξεπεράσουν αυτόν τον χειμώνα.