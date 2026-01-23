Ουκρανία: Ένας νεκρός και πάνω από 20 τραυματίες σε νέα ρωσικά πλήγματα

  • Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πάνω από 20 τραυματίστηκαν σε επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε δυο ουκρανικές κοινότητες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.
  • Στην Κομισουβάχα της Ζαπορίζια, ρωσικά πλήγματα είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δέκα, ενώ αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές.
  • Στην βιομηχανική πόλη Κρεβί Ρι, ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους τραυμάτισαν 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, πλήττοντας πολυκατοικίες, σχολεία και υποδομές.
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πάνω από 20 τραυματίστηκαν σε επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων σε δυο ουκρανικές κοινότητες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Ο περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια, ο Ιβάν Φεντόροφ, ανέφερε σε σειρά αναρτήσεών του στο Telegram ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά πληγμάτων στην Κομισουβάχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν άλλοι δέκα. Αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην πόλη αυτή, ανατολικά από την ομώνυμη πρωτεύουσα της περιφέρειας.

Στη βιομηχανική πόλη Κρεβί Ρι, από όπου κατάγεται ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ, ρωσικά πλήγματα με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης και πυραύλους τραυμάτισαν 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ο Ολεξάντρ Βίλκουλ.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό, χτυπήθηκαν πολυκατοικίες, σχολεία και υποδομές.

«Το βασικό είναι πως όλοι είναι ζωντανοί», συμπλήρωσε ο κ. Βίλκουλ, συμπληρώνοντας ότι «έξι άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών».

