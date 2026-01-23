Κρεμλίνο: Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ σε τριμερή διάσκεψη για θέματα ασφάλειας σήμερα στο Αμπού Ντάμπι

Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε νωρίς σήμερα ότι θα διεξαχθεί τριμερής σύνοδος αξιωματούχων της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των ΗΠΑ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά τις συνομιλίες του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Aμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από το Κρεμλίνο ως «ωφέλιμες».

Ζελένσκι: Αύριο η τριμερής Ουκρανίας, Ρωσίας και ΗΠΑ, «σχεδόν έτοιμα» τα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου – Σκληρή κριτική στην Ευρώπη

«Συμφωνήθηκε πως (…) η πρώτη συνάντηση τριμερούς ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τα ζητήματα της ασφάλειας θα διεξαχθεί στο Αμπού Ντάμπι», ανέφερε στον Τύπο ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για διπλωματικές υποθέσεις, Γιούρι Ουσακόφ, τονίζοντας πως το ραντεβού των κ.κ. Πούτιν και Γουίτκοφ ήταν «ωφέλιμο από όλες τις απόψεις».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

