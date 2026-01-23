Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ

Η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η συνάντηση, που άρχισε στη Μόσχα το βράδυ χθες Πέμπτη, διήρκεσε πάνω από τρεισήμισι ώρες. Ο κ. Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Ο κ. Πούτιν από την πλευρά του είχε μαζί σύμβουλό του για ζητήματα διπλωματίας, τον Γιούρι Ουσακόφ, και απεσταλμένο του για τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις, τον Κίριλ Ντμίτριεφ.