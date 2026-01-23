Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ



  • Η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
  • Η συνάντηση, που άρχισε στη Μόσχα το βράδυ χθες Πέμπτη, διήρκεσε πάνω από τρεισήμισι ώρες.
  • Ο κ. Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, ενώ ο κ. Πούτιν είχε μαζί του τον Γιούρι Ουσακόφ και τον Κίριλ Ντμίτριεφ.
Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του προέδρου της Ρωσίας Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Γουίτκοφ

Η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία ολοκληρώθηκε, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ρωσία: Στη Μόσχα οι Γουίτκοφ και Κούσνερ – Άρχισαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για το ουκρανικό

Η συνάντηση, που άρχισε στη Μόσχα το βράδυ χθες Πέμπτη, διήρκεσε πάνω από τρεισήμισι ώρες. Ο κ. Γουίτκοφ συνοδευόταν από τον γαμπρό και σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ. Ο κ. Πούτιν από την πλευρά του είχε μαζί σύμβουλό του για ζητήματα διπλωματίας, τον Γιούρι Ουσακόφ, και απεσταλμένο του για τις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις, τον Κίριλ Ντμίτριεφ.

03:27 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι «μεγάλη δύναμη» του αμερικανικού στρατού κινείται προς το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που ακόμη ζυγίζει τις επιλογές του όσον αφορά το Ιράν, δ...
02:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Δηλώσεις Κ. Μητσοτάκη μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής: «Επιδιώκουμε οι όποιες αναταράξεις στις ευρωατλαντικές σχέσεις να είναι πρόσκαιρες και να διατηρηθούν σε λειτουργικό επίπεδο»

Η Ελλάδα επιδιώκει οι όποιες αναταράξεις στις ευρωατλαντικές σχέσεις να είναι πρόσκαιρες δήλωσ...
01:48 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Αναζήτηση τρόπων μείωσης των διατλαντικών εντάσεων – Θετική αποτίμηση της ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στις απειλες Τραμπ

Οι τελευταίες εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις και οι επιπτώσεις τους στην ΕΕ τίθενται επί ...
23:03 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

Ρωσία: Στη Μόσχα οι Γουίτκοφ και Κούσνερ – Άρχισαν οι συνομιλίες με τον Πούτιν για το ουκρανικό

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ, ...
