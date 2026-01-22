Αιχμές Ζελένσκι: Πολύ συχνά στην Ευρώπη κάτι άλλο είναι πιο επείγον από τη δικαιοσύνη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε την έλλειψη προόδου όσον αφορά τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για τη ρωσική επιθετικότητα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), καθώς δήλωσε ότι «πολύ συχνά στην Ευρώπη κάτι άλλο είναι πιο επείγον από τη δικαιοσύνη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τα σχόλια σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Πέμπτη, λίγο μετά τη συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν υπάρχει ακόμη πραγματική πρόοδος όσον αφορά τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας, κατά του ουκρανικού λαού», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συναντήσεις, αλλά η Ευρώπη δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο να έχει μια έδρα για το δικαστήριο, με προσωπικό και πραγματική εργασία να γίνεται εντός αυτού».

«Τι λείπει, ο χρόνος ή η πολιτική βούληση;», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε, ωστόσο, ότι είναι «ευγνώμων» που συνεργάζεται με εταίρους για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στην ταινία «Groundhog Day» (Η μέρα της μαρμότας)- όπου ο πρωταγωνιστής ζει την ίδια μέρα ξανά και ξανά. «Κανείς δεν θέλει να ζει έτσι», λέει ο Ζελένσκι, «επαναλαμβάνοντας το ίδιο πράγμα για εβδομάδες, μήνες, χρόνια. Και έτσι ζούμε τώρα».

Οι ηγέτες «περιμένουν την Αμερική να ηρεμήσει» για τη Γροιλανδία

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η παγκόσμια κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία, προσθέτοντας «είναι σαφές» ότι οι περισσότεροι ηγέτες εξακολουθούν να μην είναι σίγουροι για το τι πρέπει να κάνουν.

Όπως ανέφερε, φαίνεται ότι όλοι «περιμένουν την Αμερική να ηρεμήσει σε αυτό το θέμα, περιμένοντας να περάσει».

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι προχώρησε στη διεθνή συζήτηση για τις ιρανικές διαμαρτυρίες, οι οποίες, όπως λέει, «πνίγηκαν στο αίμα». Συνδέοντας το παράδειγμα της σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, επέστρεψε στο αδιέξοδο για την Ουκρανία, λέγοντας ότι ενώ ο Μαδούρο βρίσκεται στη Νέα Υόρκη περιμένοντας δίκη, ο Πούτιν όχι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε στη συνέχεια την Ευρώπη για το πάγωμα των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, αλλά τόνισε ότι «όταν ήρθε η ώρα» να χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία για να βοηθήσουν στην υπεράσπιση της Ουκρανίας, η απόφαση «μπλοκαρίστηκε».

«Αν ο Πούτιν δεν έχει χρήματα, δεν υπάρχει πόλεμος για την Ευρώπη»

Σχετικά με μια πιθανή εκεχειρία, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ για έναν μηχανισμό ασφαλείας, που είναι απαραίτητος.

«Γιατί μπορεί ο Πρόεδρος Τραμπ να σταματήσει τα δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου και να κατάσχει πετρέλαιο, όταν η Ευρώπη δεν το κάνει;» ρώτησε.

Σε όλη αυτή την περίοδο, πρόσθεσε, το πετρέλαιο που μεταφέρεται κατά μήκος των ευρωπαϊκών ακτών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση του αγώνα κατά της Ουκρανίας.

«Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της»

Μιλώντας για την άμυνα της Ευρώπης, ο Ζελένσκι τόνισε ότι ορισμένες χώρες έχουν αρχίσει να δρουν επενδύοντας περισσότερο στην ασφάλεια.

«Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της», ανέφερε, πριν προσθέσει ότι πολλές χώρες δεν τήρησαν τις δεσμεύσεις τους για 2,5% στην άμυνα μέχρι που ο Τραμπ τις πίεσε.

Απηύθυνε το ερώτημα: «Τι μήνυμα στέλνει αυτό στον Πούτιν, στην Κίνα;». Στη συνέχεια, ανέφερε ότι η αποστολή 40 στρατιωτών για την προστασία της Γροιλανδίας δεν θα κάνει τη διαφορά. Όπως υποστήριξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ουκρανία έχει τα μέσα να προστατεύσει τη Γροιλανδία.

«Ξέρουμε πώς να πολεμήσουμε εκεί», είπε και πρόσθεσε: «Θα λύναμε το πρόβλημα αν ήμασταν στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν είμαστε».

Επανερχόμενος στο ζήτημα του Ιράν, ο Ζελένσκι κατηγόρησε τους παγκόσμιους ηγέτες ότι δεν θέλουν να επεκτείνουν την υποστήριξή τους στους Ιρανούς «και στη δημοκρατία που χρειάζονται». «Όταν αρνείσαι να βοηθήσεις ανθρώπους που αγωνίζονται για την ελευθερία, σου γυρίζει μπούμερανγκ, και οι συνέπειες είναι πάντα αρνητικές.

Χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τη Λευκορωσία, λέγοντας ότι η Ρωσία μπόρεσε να αναπτύξει πυραύλους εκεί χάρη στη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. «Οι πύραυλοι δεν είναι μόνο για διακόσμηση», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Ευρώπη βρίσκεται τώρα στην ίδια κατάσταση όσον αφορά τη Γροιλανδία, πιστεύοντας ότι κάποιος άλλος θα κάνει κάτι για να λύσει το ζήτημα. Εν τω μεταξύ, όπως ανέφερε, η ρωσική πολεμική μηχανή συνεχίζεται.

«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις στον τρόπο ζωής της»

Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «δεν θα αλλάξει».

«Μερικοί Ευρωπαίοι ηγέτες είναι από την Ευρώπη, αλλά όχι για την Ευρώπη», ανέφερε και συμπλήρωσε ότι ορισμένοι Ευρωπαίοι είναι «πραγματικά ισχυροί», πριν πει ότι «χρειάζονται πάντα κάποιον άλλον να τους πει για πόσο καιρό πρέπει να παραμείνουν ισχυροί». Δεν λειτουργούν έτσι οι μεγάλες δυνάμεις, τόνισε.

«Η Αμερική αλλάζει τη θέση της», συνέχισε, «αλλά κανείς δεν ξέρει ακριβώς πώς. Τα πράγματα κινούνται πιο γρήγορα, πώς μπορεί η Ευρώπη να συμβαδίσει με αυτό;». Ανέφερε, ακόμη, ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει προκλήσεις για τον «τρόπο ζωής της».

Συνεχίζοντας την κριτική του, τόνισε ότι «η Ευρώπη δεν λέει τίποτα, η Αμερική δεν λέει σχεδόν τίποτα, και ο Πούτιν κατασκευάζει πυραύλους».

Ζητώντας περισσότερη υποστήριξη, ο Ουκρανός πρόεδρος μίλησε για την τήρηση της διπλωματικής γραμμής. «Μας συμβουλεύουν να μην αναφέρουμε τους Τόμαχοκ», εξήγησε, περιγράφοντας πώς τον έχουν συμβουλεύσει ότι αυτό θα μπορούσε να «χαλάσει το κλίμα» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη, ανέφερε, υπάρχουν «ατελείωτες εσωτερικές διαφωνίες» που εμποδίζουν τις ειλικρινείς συνομιλίες για την εξεύρεση λύσεων.

«Αντί να γίνει μια πραγματικά παγκόσμια δύναμη, η Ευρώπη παραμένει ένα όμορφο αλλά κατακερματισμένο καλειδοσκόπιο μικρών και μεσαίων δυνάμεων», προσθέτει.