H ΕΕ έχει «σοβαρές αμφιβολίες» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

  • Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τόνισε ότι η ΕΕ έχει «σοβαρές αμφιβολίες» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, κυρίως για τη συμβατότητά του με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
  • Η Ισπανία και η Γαλλία απέρριψαν την πρόσκληση συμμετοχής στο «Συμβούλιο Ειρήνης», ενώ η Βρετανία δεν θέλησε να συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής του «χάρτη» του εξαιτίας της αναγγελίας για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» στο Νταβός, με κάπου είκοσι ηγέτες χωρών να εντάσσονται στο όργανο αυτό, υπό τον προσωπικό του έλεγχο.
H ΕΕ έχει «σοβαρές αμφιβολίες» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «σοβαρές αμφιβολίες» για το «Συμβούλιο Ειρήνης» που ανακοίνωσε πως ιδρύει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ιδιαίτερα για τη συμβατότητά του με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τόνισε τις πρώτες πρωινές ώρες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Σύνοδος Κορυφής: Ισχυρό μήνυμα ενότητας από τους 27 – Σαφής στήριξη σε Δανία και Γροιλανδία – Αμφισβητήσιμο το «Συμβούλιο για την Ειρήνη»

«Έχουμε σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά ορισμένο αριθμό στοιχείων για τον χάρτη του Συμβουλίου Ειρήνης, για το πεδίο δράσης του, τη διακυβέρνησή του και τη συμβατότητά του με τον χάρτη (του Οργανισμού) των Ηνωμένων Εθνών», είπε ο κ. Κόστα μετά το πέρας έκτακτης συνόδου των 27 στις Βρυξέλλες.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ από την πλευρά του δήλωσε στον Τύπο ότι η Μαδρίτη αποφάσισε να «απορρίψει» την πρόσκληση που έλαβε να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης».

Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Αναζήτηση τρόπων μείωσης των διατλαντικών εντάσεων – Θετική αποτίμηση της ευρωπαϊκής ενότητας απέναντι στις απειλες Τραμπ

Η Γαλλία αρνήθηκε επίσης να συμμετάσχει στο όργανο αυτό, καθώς το Παρίσι κρίνει πως είναι ασύμβατο με τη δέσμευση στον ΟΗΕ, ενώ η Βρετανία δεν θέλησε να συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής του «χάρτη» του εξαιτίας του ότι ο κ. Τραμπ έχει αναγγείλει πως θα ενταχθεί σε αυτό ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε χθες Πέμπτη στο Νταβός το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» του, με παρόντες κάπου είκοσι ηγέτες χωρών που εντάχθηκαν στο όργανο αυτό, υπό τον προσωπικό έλεγχο του κ. Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

