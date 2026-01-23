Το Άμστερνταμ καταργεί τα υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα λόγω σοβαρών τραυματισμών πεζών

Σύνοψη από το

  • Το Άμστερνταμ σχεδιάζει να απαγορεύσει τα υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα από τον κύριο αστικό ιστό του, μετά την αύξηση των ατυχημάτων λόγω υψηλής ταχύτητας και των τραυματισμών που αποδίδονται σε απερίσκεπτους ποδηλάτες.
  • Τα ποδήλατα αυτά μπορούν να κινούνται με ταχύτητα έως και 60 χιλιόμετρα την ώρα στα στενά δρομάκια, προκαλώντας πληθώρα παραπόνων από πεζούς. Η δημοτική σύμβουλος Melanie van der Horst δήλωσε ότι είχε κατακλυστεί από παράπονα.
  • Οι τραυματισμοί από υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα έχουν 70% περισσότερες πιθανότητες να χρειαστούν επιπλέον ιατρική περίθαλψη σε σχέση με τα συμβατικά. Περίπου τα μισά ατυχήματα αφορούσαν παιδιά ηλικίας 12-15 ετών, παρά τη δημοτικότητά τους σε νέους οδηγούς.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Άμστερνταμ
Φωτογραφία: Unsplash.com

Το Άμστερνταμ, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις ποδηλασίας στην Ευρώπη, σχεδιάζει να απαγορεύσει τα υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα από το κύριο αστικό ιστό του, μετά την αύξηση των ατυχημάτων λόγω υψηλής ταχύτητας των υπερμεγέθων ηλεκτρικών ποδήλατων και των τραυματισμών που αποδίδονται σε απερίσκεπτους ποδηλάτες.

Η απαγόρευση των ποδηλάτων -τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, μπορούν να κινούνται με ταχύτητα έως και 60 χιλιόμετρα την ώρα στα στενά δρομάκια και μονοπάτια του Άμστερνταμ- ικανοποίησε τους ακτιβιστές για την ασφάλεια, αλλά ενόχλησε ορισμένους ποδηλάτες, οι οποίοι είπαν ότι συγκρούεται με την εικόνα της πόλης, αναφέρει το Reuters.

Η δημοτική σύμβουλος Melanie van der Horst, η οποία πρότεινε πρώτη την κίνηση, είπε ότι είχε κατακλυστεί από παράπονα από πεζούς. Ηλικιωμένοι έχουν δηλώσει ότι ανησυχούν μήπως χτυπηθούν και ορισμένες γυναίκες έχουν αναφέρει ότι δέχτηκαν χτυπήματα από διερχόμενους αναβάτες.

«Βλέπουμε πολλά υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα να πηγαίνουν με πάνω από 50 ή 60 χιλιόμετρα την ώρα. Λοιπόν, υποτίθεται ότι πρέπει να πηγαίνουν μόνο με 25 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε είναι πολύ επικίνδυνο», είπε ο Van der Horst.

Τα υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα – τα οποία ξεχωρίζουν από τα συνηθισμένα ηλεκτρικά ποδήλατα με τα χοντρά ελαστικά τους, τις μεγάλες μπαταρίες και το βαρύ σκελετό τους – είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στους νέους οδηγούς και τους οδηγούς διανομών.

Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους των 800.000 κατοίκων χρησιμοποιούν κάποιο είδος ποδηλάτου καθημερινά στο Άμστερνταμ, μια πόλη φημισμένη για τους ποδηλατόδρομους της.

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα ξεπερνούν την ισχύ των πεντάλ. Από όλα τα ποδήλατα που πωλήθηκαν στην Ολλανδία το 2024, το 48% ήταν ηλεκτρικά και ένα άλλο 13% ήταν υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα, σύμφωνα με την ένωση οχημάτων RAI.

Τον Οκτώβριο, τα ολλανδικά νοσοκομεία διαπίστωσαν ότι άτομα που τραυματίστηκαν από υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα είχαν 70% περισσότερες πιθανότητες να χρειαστούν επιπλέον ιατρική περίθαλψη σε σχέση με άτομα που τραυματίστηκαν σε συμβατικά ποδήλατα. Περίπου τα μισά ατυχήματα με υπερμεγέθη ηλεκτρικά ποδήλατα αφορούσαν παιδιά ηλικίας 12-15 ετών, σύμφωνα με τα ευρήματα.

Το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει ορίσει ημερομηνία για την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΙΣΑ ζητάει απλοποίηση των διαδικασιών για την άσκηση ιδιωτικού έργου γιατρών του ΕΣΥ

Τα καλύτερα συμπληρώματα για απώλεια βάρους – Αδυνατίζουν φυσικά

Καταστήματα: Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή – Πώς θα λειτουργήσουν και τι θα ισχύσει για τα σούπερ μάρκετ

Έρχεται ο «Μεγάλος αδελφός» πιστωτών και οφειλετών – Τι είναι και πώς θα λειτουργεί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:36 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Λαγκάρντ: Ευχαρίστησε «εκείνους που επικρίνουν» την Ευρώπη – «Είναι μία ευκαιρία για αυτοαξιολόγηση»

«Ευχαριστώ αυτούς που επικρίνουν την Ευρώπη!». Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κ...
15:29 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ιράν: Πάνω από 5.000 οι επιβεβαιωμένοι νεκροί κατά την καταστολή των διαδηλώσεων σύμφωνα με ΜΚΟ

Σε 5.002 ανθρώπους ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών κατά τη διάρκεια του κινήματος διαμαρτυρίας ...
15:22 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

ΕΕ: Η Ρωσία σκόπιμα θέλει να στερήσει από τους Ουκρανούς ενέργεια και θερμότητα για να «τους σπάσει το ηθικό», αλλά «θα αποτύχει»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανάπτυξη 447 γεννητριών έκ...
13:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Μακρόν: Οι κατασκευαστές γυαλιών ηλίου του Μακρόν κατακλύζονται από ζήτηση – «Όχι μια τυπική μέρα»

Οι παγκόσμιοι ηγέτες και τα στελέχη εταιρειών που συναντήθηκαν στο Νταβός αυτή την εβδομάδα υπ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι