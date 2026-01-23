Γροιλανδία: Οι Δανοί στρατιώτες που βρίσκονται στο νησί είναι έτοιμοι για μάχη, σύμφωνα με το DR

Σύνοψη από το

  • Οι Δανοί στρατιώτες που έχουν σταλεί στη Γροιλανδία έχουν λάβει εντολή να είναι έτοιμοι για μάχη σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, σύμφωνα με τη δανέζικη κρατική ραδιοφωνία- τηλεόραση DR.
  • Ο στρατός της Δανίας ζήτησε από τα στρατεύματα στη Γροιλανδία να εξοπλιστούν με πραγματικές σφαίρες, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο να σταλούν αργότερα περισσότερες δυνάμεις και μέσα.
  • Πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη μεταφέρουν στρατιώτες και εξοπλισμό στη Γροιλανδία, με τον Δανό υπουργό Άμυνας να αρνείται να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.
Οι Δανοί στρατιώτες που έχουν σταλεί στη Γροιλανδία έχουν λάβει εντολή να είναι έτοιμοι για μάχη σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης στο αυτόνομο αυτό νησί που ανήκει στη Δανία, διαβεβαίωσε σήμερα η δανέζικη κρατική ραδιοφωνία- τηλεόραση DR.

Σύμφωνα με αυτό το μέσο ενημέρωσης, ο στρατός της Δανίας ζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα από τα στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στη Γροιλανδία να εξοπλιστούν με πραγματικές σφαίρες. Σημείωσε εξάλλου ότι υπάρχει ενδεχόμενο να σταλούν αργότερα στο νησί περισσότερες δυνάμεις και επιπλέον μέσα, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Στη συνέχεια πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη άρχισαν να μεταφέρουν στρατιώτες και εξοπλισμό στη Γροιλανδία, σύμφωνα με το DR.

Απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους σήμερα ο Δανός υπουργός Άμυνας Τρελς Λουντ Πούλσεν αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες αυτές.

Έπειτα από εβδομάδες επιθετικών δηλώσεων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη από το Νταβός ότι κατέληξε «σε ένα πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας», που παραμένει ασαφές, και φάνηκε να υπαναχωρεί από τη χρήση βίας για την απόκτηση του νησιού και από την επιβολή επιπλέον δασμών εις βάρος ευρωπαϊκών χωρών.

Η ανάπτυξη Δανών στρατιωτών στη Γροιλανδία εντασσόταν επισήμως στο πλαίσιο των στρατιωτικών γυμνασίων Arctic Endurance, υπό τον στρατό της Δανίας σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, τα οποία η Κοπεγχάγη έχει επισημάνει ότι θα συνεχίσει «για μεγάλο μέρος της χρονιάς».

Μετά τις αμερικανικές απειλές οκτώ ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν μερικές δεκάδες στρατιώτες στη Γροιλανδία. Κάποιοι έχουν στο μεταξύ επιστρέψει στις πατρίδες τους, κυρίως μια ομάδα περίπου 15 Γερμανών και μερικών Σουηδών, ενώ και άλλοι συνεχίζουν να φτάνουν στο νησί.

Πηγή: ΑΠΕ

