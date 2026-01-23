Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του 53χρονου λιμενικού από το Άστρος – Η ενόχληση Κακλαμάνη για τη δήλωση Κικίλια

Σύνοψη από το

  • Η Βουλή των Ελλήνων υιοθετεί το παιδί του 53χρονου λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη από το Άστρος Κυνουρίας, που έχασε τη ζωή του κατά την κορύφωση της κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών.
  • Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα «υιοθεσίας» της Βουλής είναι σε εξέλιξη ήδη από το 2010, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας.
  • Ο κ. Κακλαμάνης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού, τονίζοντας ότι «οι υπουργοί να κοιτάζουν τη δουλειά τους».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Νικήτας Κακλαμάνης

Το παιδί του 53χρονου λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη από το Άστρος Κυνουρίας, που έχασε τη ζωή του κατά την κορύφωση της κακοκαιρίας των προηγούμενων ημερών, «υιοθετεί» η Βουλή των Ελλήνων.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ανάφερε πως η Βουλή από το 2010 «υιοθετεί» αυτομάτως όλα τα ανήλικα τέκνα των πεσόντων στο καθήκον.

Ο Πρόεδρος της Βουλής δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τη δήλωση του υπουργού Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια στην κηδεία του 53χρονου λιμενικού.

“Οι υπουργοί να κοιτάζουν τη δουλειά τους και τα υπουργεία τους και να μην κρούουν τις ανοικτές θύρες της Βουλής” είπε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο κ. Κακλαμάνης υπενθύμισε ότι το πρόγραμμα “υιοθεσίας” της Βουλής των παιδιών όσων ενστόλων “έπεσαν” στο καθήκον είναι σε εξέλιξη ήδη από το 2010 έπειτα από ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας. Μάλιστα ο κ. Κακλαμάνης μίλησε για μια απολύτως αυτοματοποιημένη διαδικασία, η οποία πλέον δεν περνά καν από έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων.

“Πράγματι ο κ. Κικίλιας με πήρε τηλέφωνο και του είπα ότι είναι αυτονόητο καθώς υπάρχει σχετική απόφαση. Αρκεί να μου στείλεις τον φάκελο. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Όταν χρηματοδοτεί η Βουλή αυτό το πρόγραμμα με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για τα παιδιά οφείλουν να λένε για τη Βουλή” είπε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βουλής στις 31/12/2025 η Βουλή ενίσχυε οικονομικά 69 παιδιά, 44 πεσόντων με συνολικό ποσό 600.000 ευρώ.

Η δήλωση του Βασίλη Κικίλια

«Η οικογένεια του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος έχασε έναν άνθρωπό της στο καθήκον. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά του. Φυσικά, η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στην οικογένειά του. Και επειδή έχει και ένα ανήλικο παιδάκι, επικοινώνησα με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη και ζήτησα η ελληνική Βουλή να το αγκαλιάσει και να το “υιοθετήσει”, σε εισαγωγικά. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, θα αποσταλεί εκεί ο φάκελος για τα περαιτέρω. Θέλω να πω ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος υπηρετούν την πατρίδα, όπως βλέπετε, με αυταπάρνηση και πολλές φορές με πολύ υψηλό κίνδυνο» δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας.

14:53 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

14:42 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

13:58 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

12:48 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

