Όλγα Κεφαλογιάννη: Έκανα χρήση της ρύθμισης, δεν έχω λιγότερα δικαιώματα ως μέλος της κυβέρνησης

Με ανάρτησή της στο Facebook η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη απαντά για την τροπολογία για τη συνεπιμέλεια ανήλικων τέκνων.

Όπως σημειώνει η ρύθμιση προτάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης και εκτός από εκείνη την ψήφισαν ακόμη 179 βουλευτές.

«Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου. Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω» περιγράφει η κα Κεφαλογιάννη.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Όλγας Κεφαλογιάννη

Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.

Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.

Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση.

Το θέμα αναδείχθηκε μετά το εξώδικο που απέστειλε ο Μίνως Μάτσας στην Όλγα Κεφαλογιάννη, στο οποίο μεταξύ άλλων μιλάει για «καταπληκτική σύμπτωση ότι ελάχιστες μόλις ημέρες μετά την απόφαση από το Πρωτοδικείο Αθηνών, ψηφίστηκε το άρθρο 109 του ν. 5264/2025» και αναφέρει ότι η υπουργός Τουρισμού έκανε χρήση αυτής.

Όπως είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, «δεν έγινε κάτι κρυφά» και πρόσθεσε ότι «έγινε δύο ημέρες συζήτηση και δεν υπήρχε καμία κριτική πάνω στη διάταξη αυτή». Μάλιστα σημείωσε ότι «την φορτώνουν σε έναν πολιτικό και αδικεί τη ρύθμιση. Είναι υπέρ των πολιτών».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο ERTNews τόνισε από την πλευρά του ότι το συγκεκριμένο άρθρο συζητείτο επί βδομάδες και δεν είναι μια fast track τροπολογία της τελευταίας στιγμής, ενώ συμπλήρωσε ότι ψηφίστηκε από 180 βουλευτές. Υποστήριξε δε, ότι δεν αλλάζει την ουσία του Οικογενειακού Δικαίου.

Με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνει ότι «φωτογραφική τροπολογία δεν έχει υπάρξει».

Η επίμαχη τροπολογία

Η παρ. 1 του άρθρου 1536 Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164) αποτελεί μια σημαντική διάταξη που έχει χρησιμοποιηθεί από τα δικαστήρια για να ρυθμίσει σημαντικές καταστάσεις που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων.

Εφαρμόζεται κυρίως στις τελεσίδικες αποφάσεις και απαιτεί συνήθως ακραίες συμπεριφορές ή εγκληματικές πράξεις και ουσιώδη μεταβολή των συνθηκών.

Η προσθήκη παρ.2 στο άρθρο 1536 ΑΚ καλύπτει ένα σημαντικό κενό που αφορά την επικοινωνία και την επιμέλεια, τα κομμάτια δηλαδή της γονικής μέριμνας για τα οποία ανακύπτουν οι σφοδρές αντιδικίες και οι καθημερινές δυσκολίες. Όταν εκδικάζεται μια οριστική απόφαση κατά της οποίας έχει ασκηθεί έφεση, συχνά παρατηρείται η ανάγκη μεταρρύθμισης της απόφασης μέχρι την έκδοση απόφασης επί του ενδίκου μέσου, ιδίως όταν η απόφαση εκτίμησε εσφαλμένως τις συνθήκες διαβίωσης των τέκνων και του συμφέροντός τους ή υπήρξε μεταβολή, μη επιτυχημένη εφαρμογή ή και εξ αρχής αδυναμία να εφαρμοστεί το διατακτικό της απόφασης.

Προϋπόθεσή αποτελεί να έχει ασκηθεί έφεση με την οποία θα έχουν προβληθεί τα σφάλματα της πρωτόδικης απόφασης και η μεταρρύθμιση ισχύει μόνο μέχρι την έκδοση της δευτεροβάθμιας απόφασης. Τη δυνατότητα και εξουσία μεταρρύθμισης διαθέτει το δικαστήριο του πρώτου βαθμού που εξέδωσε την οριστική απόφαση και μεταρρύθμιση επιτρέπεται αποκλειστικά όταν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου.

Με τις υπόλοιπες διατάξεις ρυθμίζεται η νέα αυτή δυνατότητα και δικονομικά, ορίζοντας πως ασκείται με ξεχωριστό δικόγραφο, δικάζεται κατά τις ειδικές διαδικασίες και κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τη νέα παρ. 2 του άρθρου 593 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182).