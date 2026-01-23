Η τροπολογία για τη συνεπιμέλεια ανήλικων τέκνων που «άναψε φωτιές»

Πολλή συζήτηση έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η τροπολογία που ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά στη συνεπιμέλεια ανήλικων τέκνων. Σύμφωνα με αυτή, εάν ένας από τους δύο γονείς διαφωνεί με την πρωτόδικη απόφαση για τη γονική μέριμνα των ανήλικων παιδιών, τότε έχει τη δυνατότητα να καταθέσει νέα αγωγή προκειμένου η υπόθεση να εκδικαστεί εκ νέου σε πρώτο βαθμό.

Η υπόθεση αναδείχθηκε μετά το εξώδικο που απέστειλε ο Μίνως Μάτσας στην Όλγα Κεφαλογιάννη, στο οποίο μεταξύ άλλων μιλάει για «καταπληκτική σύμπτωση ότι ελάχιστες μόλις ημέρες μετά την απόφαση από το Πρωτοδικείο Αθηνών, ψηφίστηκε το άρθρο 109 του ν. 5264/2025» και μάλιστα αναφέρει ότι η υπουργός Τουρισμού έκανε χρήση αυτής.

Όπως είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, «δεν έγινε κάτι κρυφά» και πρόσθεσε ότι «έγινε δύο ημέρες συζήτηση και δεν υπήρχε καμία κριτική πάνω στη διάταξη αυτή». Μάλιστα σημείωσε ότι «την φορτώνουν σε έναν πολιτικό και αδικεί τη ρύθμιση. Είναι υπέρ των πολιτών».

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο ERTNews τόνισε από την πλευρά του ότι το συγκεκριμένο άρθρο συζητείτο επί βδομάδες και δεν είναι μια fast track τροπολογία της τελευταίας στιγμής, ενώ συμπλήρωσε ότι ψηφίστηκε από 180 βουλευτές. Υποστήριξε δε, ότι δεν αλλάζει την ουσία του Οικογενειακού Δικαίου.

Με ανάρτησή του στα social media, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνει ότι «φωτογραφική τροπολογία δεν έχει υπάρξει».

Φλωρίδης: «Υπήρχε καιρό ανάγκη – Δεν έγινε κάτι κρυφά»

«Δημιουργείται στον κόσμο η αίσθηση ότι κάναμε κάτι κρυφά» ανέφερε στην τηλεόραση του OPEN, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ερωτώμενος για το ζήτημα.

Όπως εξήγησε «ετοιμαζόταν τον νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ στο οποίο μεταφερόταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ – όταν ετοιμάζεται ένα νομοσχέδιο ενημερώνονται τα υπουργεία αν θέλουν να ενσωματώσουν κάποια ρύθμιση. Το νομοσχέδιο αυτό όπως και κάθε νομοσχέδιο, ρυθμίζει δυο μέρη: το πρώτο ρυθμίζει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο δεύτερο έχει διατάξεις, εκεί ενσωματώθηκαν διατάξεις από 12 υπουργεία. Αυτή είναι η καθημερινή πρακτική».

«Οι διατάξεις ήταν πάνω από 35, σε αυτές 8 αφορούσαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όχι μια. Μία από αυτές δημιούργησε όλη τη συζήτηση. Η διάταξη κατατέθηκε δόθηκαν στα κόμματα και συζητήθηκε» ανέφερε και πρόσθεσε: «Έγινε δυο ημέρες συζήτηση και δεν υπήρχε καμία κριτική πάνω στη διάταξη αυτή».

Ερωτώμενος για το ποια ήταν η ανάγκη της τροπολογίας ο υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε: «Δώσαμε το δικαίωμα στους γονείς ότι εφόσον κάνει έφεση να μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο η εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε να μην ισχύσει μέχρι να βγει η απόφαση του Εφετείου. Υπήρχε καιρό ανάγκη, γιατί ενώ αυτό ισχύει για όλες τις αποφάσεις, δηλαδή να αναστέλλεται η πρωτόδικη μέχρι να εκδικαστεί η έφεση, αυτό δεν το είχαμε για τα παιδιά».

Και κατέληξε: «Σχηματίστηκε τεράστια πλειοψηφία. Ψήφισε η ΝΔ, το ΚΚΕ και τρεις ανεξάρτητοι. Πήρε την ψήφο των 3/5 της Βουλής. Είδαν ότι είναι μια καλή διάταξη για τους πολίτες. Την φορτώνουν σε έναν πολιτικό και αδικεί την ρύθμιση που κάνουμε. Είναι υπέρ των πολιτών».

Μαρινάκης: «Δεν αλλάζει η ουσία του Οικογενειακού Δικαίου – Δεν ήταν fast track τροπολογία της τελευταίας στιγμής»

«Καταρχάς δεν είναι τροπολογία. Είναι ένα νομοσχέδιο που είχε αρκετά άρθρα του υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλων υπουργείων τα οποία περιέχονταν και στις συζητήσεις στις Επιτροπές και σε εκείνες της Ολομέλειας της Βουλής. Αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι άλλο πράγμα όταν φέρνεις fast track τροπολογία της τελευταίας στιγμής και άλλο πράγμα κάτι που συζητείται επί βδομάδες.

Δεύτερον ψηφίστηκε από 180 βουλευτές, όχι δηλ. μόνο από τους βουλευτές της ΝΔ. Τρίτον δεν αλλάζει κατ’ ελάχιστον η ουσία του Οικογενειακού Δικαίου στη συγκεκριμένη συζήτηση, την πολύ σημαντική που είναι η συνεπιμέλεια των τέκνων. Παραμένουν όλα τα άρθρα της συνεπιμέλειας ανέγγιχτα, όπως ακριβώς εμείς τα νομοθετήσαμε πριν από 4-5 χρόνια» είπε στο ERTNews, ο Παύλος Μαρινάκης και πρόσθεσε:

« Τι αλλάζει; Υπήρχε ήδη η δυνατότητα σε περίπτωση που προκύψει κάποια ουσιώδης αλλαγή, δηλ. κάποιος σπουδαίος λόγος μετά την πρωτόδικη απόφαση να ζητήσει ο άλλους διάδικος από το δικαστήριο μία αναστολή της πρωτόδικης απόφασης, είτε μετατροπή ή τροποποίησή της στο δικαστήριο. Προστέθηκε η δυνατότητα αυτή της αλλαγής με σχετικό αίτημα του διαδίκου εφόσον έχει ασκήσει έφεση και κρίνει το δικαστήριο ότι είναι προς το συμφέρον του τέκνου. Το αν η κα Κεφαλογιάννη, όχι ως υπουργός, αλλά ως μαμά, ως διάδικος μίας υπόθεσης Οικογενειακού Δικαίου έκανε χρήση μιας τέτοιας διάταξης, την οποία το δικαστήριο θα κρίνει αν «κουμπώνει», αν εφάπτεται, αν έχει νομική βάση πάνω της αυτό είναι μία άλλη συζήτηση. Όμως δεν άλλαξε το υπουργείο Δικαιοσύνης τα κριτήρια, τους όρους, την ουσία Δικαίου στο συγκεκριμένο».

Άδωνις Γεωργιάδης: «Φωτογραφική τροπολογία δεν έχει υπάρξει»

«Φωτογραφική τροπολογία δεν έχει υπάρξει» έγραψε σε ανάρτησή του στο X o Άδωνις Γεωργιάδης σχετικά με το θέμα της συνεπιμέλειας παιδιών.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «σε κάθε περίπτωση φωτογραφική τροπολογία δεν έχει υπάρξει, όπως παρουσιάστηκε το θέμα στην Κοινή Γνώμη είναι όλο λάθος και δεν θα επέτρεπε ποτέ αυτή η Κυβέρνηση να συμβεί κάτι τέτοιο για κανέναν μας».

«Λοιπόν ως προς το επίμαχο θέμα που προέκυψε χθες το βράδυ και προκάλεσε δικαιολογημένη ανησυχία στους πολίτες. Ο υπουργός Δικαιοσύνης απέδειξε προ ολίγου του @OpenNewsGr ότι:

Α) δεν υπήρξε καμία άσχετη νυκτερινή ή πρωινή τροπολογία αλλά διαδικασία κανονικής νομοθέτησης 8 διατάξεων του υπουργείου Δικαιοσύνης στο Νομοσχέδιο.

Β) οι 8 αυτές διατάξεις ήταν στο Σώμα του Νομοσχεδίου και συζητήθηκαν κανονικά σε 4 συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής και 2 μέρες στην Ολομέλεια. Κλήθηκαν φορείς κλπ δηλαδή τηρήθηκε όλη η Κοινοβουλευτική διαδικασία.

Γ) δεν είχε εμπλοκή κανένα άλλο υπουργείο ή υπουργός στην κατάθεση της αλλά ήταν αποκλειστική πρωτοβουλία του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Δ) τελικά υπερψηφίστηκε από 180 βουλευτές δηλ από τη Νέα Δημοκρατία, το ΚΚΕ και 3 Ανεξάρτητους ενώ Σύριζα, Ελληνική Λύση και Νίκη ψήφισαν Παρόν. Δηλ είχε έγκριση και ανοχή από τα 2/3 της Βουλής.

Το ότι ένας υπουργός έκανε χρήση μία τέτοιας διατάξεως δεν είναι μεμπτό, δεν έχει λιγότερα δικαιώματα ένας πολίτης επειδή είναι υπουργός.

Σε κάθε περίπτωση φωτογραφική τροπολογία δεν έχει υπάρξει, όπως παρουσιάστηκε το θέμα στην Κοινή Γνώμη είναι όλο λάθος και δεν θα επέτρεπε ποτέ αυτή η Κυβέρνηση να συμβεί κάτι τέτοιο για κανέναν μας».

Λοιπόν ως προς το επίμαχο θέμα που προέκυψε χθες το βράδυ και προκάλεσε δικαιολογημένη ανησυχία στους πολίτες. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης απέδειξε προ ολίγου του @OpenNewsGr ότι:

Α) δεν υπήρξε καμμία άσχετη νυκτερινή ή πρωινή τροπολογία αλλά διαδικασία κανονικής νομοθέτησης 8… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 23, 2026

Μάντζος: Δημιουργεί μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα

O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε τη ρύθμιση, ως φωτογραφική τον περασμένο Δεκέμβριο.

Όπως είπε, «παρεμβαίνει σε υποθέσεις ενώπιον της δικαιοσύνης και μάλιστα σε ένα ζήτημα που ήδη ρυθμίζεται επαρκώς από την ισχύουσα Πολιτική Δικονομία».

Ο ίδιος προσέθεσε ότι εφόσον ισχύουν οι πληροφορίες, πρόκειται για ρύθμιση που δημιουργεί μείζον ηθικό και πολιτικό ζήτημα και για την Υπουργό Τουρισμού που την αξιοποίησε άμεσα και για τον Υπουργό Δικαιοσύνης που της προσέφερε αυτήν τη ρύθμιση.