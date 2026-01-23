ΕΣΗΕΑ για Σπύρο Καρατζαφέρη: Υπήρξε ακούραστος και ανυποχώρητος, υπηρετώντας την Ενημέρωση μέχρι το τέλος του βίου του

Σύνοψη από το

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον μαχητικό δημοσιογράφο και ρεπόρτερ Σπύρο Καρατζαφέρη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του πορείας υπήρξε ακούραστος και ανυποχώρητος, υπηρετώντας την Ενημέρωση μέχρι το τέλος του βίου του.
  • Η κηδεία του Σπύρου Καρατζαφέρη θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, με την οικογένεια να παρακαλεί να μην υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη της τελετής.
Συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον δημοσιογράφο Σπύρο Καρατζαφέρη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά τον μαχητικό δημοσιογράφο και ρεπόρτερ Σπύρο Καρατζαφέρη που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 88 ετών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής του πορείας υπήρξε ακούραστος και ανυποχώρητος, υπηρετώντας την Ενημέρωση μέχρι το τέλος του βίου του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαιτέρως την κόρη του και συνάδελφο Λίλλυ Καρατζαφέρη.

Η κηδεία του Σπύρου Καρατζαφέρη θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο. Παράκληση της οικογένειας να μην υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη της τελετής».

