Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Προαστιακό Πάτρας λόγω εργασιών – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Hellenic Train

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στον Προαστιακό Πάτρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Όπως ενημερώνει η εταιρεία, το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια: 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 12300, 12301 και 12302 στο τμήμα Άγιος Ανδρέας- Ρίο- Άγιος Ανδρέας, λόγω αναγκαίων εργασιών στην υποδομή που εκτελούνται από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.

