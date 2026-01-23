Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη της για το revenge porn, θα συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου – Δεν προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο

  • Η δίκη της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση του revenge porn διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου 2026. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή (23/1), στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ωστόσο το βίντεο δεν προβλήθηκε τελικά.
  • Η γνωστή influencer έφτασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο δικαστικό μέγαρο για τη συνέχιση της υπόθεσης, τονίζοντας πως αυτό που επιθυμεί είναι μόνο η δικαίωση.
  • Η Ιωάννα Τούνη δήλωσε ότι βρίσκεται εκεί όχι μόνο για τον εαυτό της, αλλά «για κάθε γυναίκα που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο», ευελπιστώντας σε «δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία».
Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη της για το revenge porn, θα συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου – Δεν προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο

Διεκόπη για τις 20 Φεβρουαρίου η δίκη για την υπόθεση του revenge pornτης Ιωάννας Τούνη, η οποία συνεχίστηκε σήμερα με την κατάθεση τεσσάρων μαρτύρων. Όπως έγινε γνωστό, δεν προβλήθηκε τελικά το επίμαχο βίντεο, κάτι που θα γίνει σε επόμενη συνεδρίαση.

Η γνωστή influencer έφτασε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (23 Ιανουαρίου 2026) στο δικαστικό μέγαρο για τη συνέχιση της υπόθεσης, η οποία εδώ και χρόνια αποτελεί ένα από τα πιο επώδυνα κεφάλαια της ζωής της. Έξω από το δικαστήριο, η Ιωάννα Τούνη έκανε δηλώσεις, τονίζοντας πως αυτό που επιθυμεί είναι μόνο η δικαίωση.

«Ευελπιστώ να έχουμε την απόφαση, αν όχι σε αυτήν, στην επόμενη δικάσιμο. Είναι κάτι που περιμένω πολύ, το έχω ξαναπεί, δεν βρίσκομαι εδώ μόνο για μένα. Βρίσκομαι για κάθε γυναίκα που μπορεί να έχει περάσει κάτι αντίστοιχο και δεν βρήκε τη δύναμη να σταθεί μέχρι τα δικαστήρια, όπως εγώ σήμερα. Εύχομαι πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία στους κακοποιητές αυτούς, γιατί πραγματικά έρχομαι εδώ και δε ζητάω τίποτα οικονομικό, δεν έχω το παραμικρό όφελος. Έρχομαι και σφίγγεται κάθε φορά η καρδιά μου. Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη, παραδειγματική τιμωρία», δήλωσε η Ιωάννα Τούνη.

16:59 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

