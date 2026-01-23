Συνελήφθη στο Μεξικό ο πρώην Ολυμπιονίκης Ράιαν Γουέντινγκ – Ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους του FBI

Συνελήφθη ο πρώην Ολυμπιονίκης της εθνικής ομάδας snowboard του Καναδά, Ράιαν Γουέντινγκ, ο οποίος βρισκόταν στη λίστα με τους πιο καταζητούμενους φυγάδες του FBI, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διεθνή διακίνηση ναρκωτικών, αλλά και για τη δολοφονία ενός ομοσπονδιακού μάρτυρα, πέρασαν οι Αρχές.

Ο 44χρονος φέρεται να είναι ο «εγκέφαλος» κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, ενώ σύμφωνα με αξιωματούχους ενορχήστρωσε αρκετές δολοφονίες.

Ο Ράιαν Γουέντινγκ βρισκόταν στη λίστα με τους 10 πιο καταζητούμενους του FBI και οι Αρχές πρόσφεραν αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη και την καταδίκη του.

Σύμφωνα με το AP, η σύλληψη του Γουέντινγκ επιβεβαιώθηκε από δύο άτομα με γνώση της υπόθεσης, τα οποία δεν ήταν εξουσιοδοτημένα να συζητήσουν λεπτομέρειες της έρευνας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η σύλληψη αναμένεται να ανακοινωθεί σε συνέντευξη Τύπου με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, στην Καλιφόρνια. Ο Γουέντινγκ συνελήφθη στο Μεξικό, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχος.

Το FBI δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία του Γουέντινγκ τον περασμένο μήνα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, το καλοκαίρι μετακόμισε στο Μεξικό.

Ο Γουέντινγκ αγωνίστηκε με τα χρώματα του Καναδά, στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2002 στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Το 2024 κατηγορήθηκε ότι διηύθυνε κύκλωμα ναρκωτικών που χρησιμοποιούσε ημιφορτηγά για τη μεταφορά κοκαΐνης μεταξύ Κολομβίας, Μεξικού, Νότιας Καλιφόρνιας και Καναδά. Είναι επίσης γνωστός με τα ψευδώνυμά «El Jefe», «Public Enemy» και «James Conrad Kin».

Τον Νοέμβριο, η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, ανακοίνωσε ότι ο Γουέντινγκ είχε επίσης κατηγορηθεί για την ενορχήστρωση της δολοφονίας ενός μάρτυρα στην Κολομβία για να τον βοηθήσει να αποφύγει την έκδοσή του στις ΗΠΑ.

Γιατί το FBI έδινε 15 εκατ. δολάρια για έναν πρώην Ολυμπιονίκη

Οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών προσέφεραν αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Καναδού, ο οποίος από σνόουμπορντερ που συμμετείχε σε Ολυμπιακούς Αγώνες, εξελίχθηκε σε διεθνής βαρόνος ναρκωτικών.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες είχε ανακοινώσει ότι ο Ράιν Γουέντινγκ – επίσης γνωστός ως «El Jefe», «Giant» και «Public Enemy» – καταζητείτο για τον ρόλο του σε ένα κύκλωμα διασυνοριακής διακίνησης ναρκωτικών δισεκατομμυρίων δολαρίων, αλλά και σε αρκετές ανθρωποκτονίες που συνδέονται με το διευρυμένο δίκτυο των παράνομων δραστηριοτήτων του.

Ο Γουέντινγκ, τον οποίο το FBI είχε εντάξει στη λίστα με τους 10 Μost Wanted φυγάδες των ΗΠΑ, κρυβόταν στο Μεξικό, υπό την προστασία του καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα, σύμφωνα με αξιωματούχους.

«Η αύξηση της αμοιβής θα πρέπει να καταστήσει σαφές πως δεν υπάρχει πουθενά ασφαλές μέρος για να κρυφτεί», είχε αναφέρει στους δημοσιογράφους ο αναπληρωτής επικεφαλής της LAPD, Άλαν Χάμιλτον.

Ο 44χρονος, ο οποίος μεγάλωσε στο Thunder Bay του Οντάριο, αγωνίστηκε για την ομάδα του Καναδά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σολτ Λέικ Σίτι το 2002, όπου κατέλαβε την 24η θέση στο παράλληλο γιγαντιαίο σλάλομ.

Τέσσερα χρόνια μετά τους Αγώνες, οι αρχές εξέδωσαν ένταλμα έρευνας για τον Γουέντινγκ, σχετικά με μια επιχείρηση καλλιέργειας μαριχουάνας στη Βρετανική Κολομβία, ωστόσο δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες.

Τελικά, το 2010, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, για διακίνηση ναρκωτικών, αφού προσπάθησε να αγοράσει κοκαΐνη από κυβερνητικό πράκτορα των ΗΠΑ.

Χαρακτηριζόμενος από τα ΜΜΕ εκείνη την εποχή ως «η ελπίδα των Ολυμπιακών Αγώνων» του 2010, ο Γουέντινγκ προσπάθησε να ρίξει τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για «εξωφρενική αντιμετώπιση» από τις αρχές των ΗΠΑ, καθώς υπονόησε πως επιστράτευσαν έναν «βίαιο πρώην πράκτορα της KGB» ως μυστικό πράκτορα.

Όμως, στα χρόνια που πέρασαν, εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό και αδίστακτο διακρατικό διακινητή ναρκωτικών.

Ο Γουέντινγκ κατηγορήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι ήταν πλέον ο ηγέτης μιας ομάδας που συμμετείχε σε «διακίνηση κοκαΐνης και δολοφονίες, συμπεριλαμβανομένων αθώων πολιτών».

Φέρεται να επέβλεψε τη μεταφορά εκατοντάδων κιλών κοκαΐνης από την Κολομβία, μέσω του Μεξικού και της νότιας Καλιφόρνια, στον Καναδά, ενώ η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε ότι η επιχείρηση τού μετέφερε επίσης «πέντε μετρικούς τόνους φαιντανύλης τον μήνα» σε πόλεις των ΗΠΑ και του Καναδά.

Former Olympic snowboarder Ryan James Wedding is wanted by the FBI for allegedly running a murderous drug trafficking ring. pic.twitter.com/F1yxh4hyP6 — Access Hollywood (@accesshollywood) October 18, 2024

Ο Γουέντινγκ και ο επίσης Καναδός, Άντριου Κλαρκ, κατηγορούνται επίσης ότι προσέλαβαν δολοφόνους για να σκοτώσουν όσους πίστευαν ότι ήταν εμπόδιο στα σχέδιά τους, συμπεριλαμβανομένου ενός άνδρα που δολοφονήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του, στον δρόμο του σπιτιού του, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία είχε χρέη από ναρκωτικά.

Σε μια ωστόσο περίπτωση, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δύο θύματα ήταν οι λάθος στόχοι αντιποίνων για κλεμμένο φορτίο ναρκωτικών.

Το 2023, ένοπλοι επιτέθηκαν σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο Caledon του Οντάριο, σκοτώνοντας τον Jagtar Singh Sidhu, 57 ετών, και τον Harbhajan Kaur Sidhu, 55, που είχαν φτάσει στον Καναδά τέσσερις μήνες νωρίτερα. Η κόρη τους Jaspreet Kaur Sidhu, πυροβολήθηκε 13 φορές και τραυματίστηκε σοβαρά.

Από τους 16 κατηγορούμενους που αναζητούνταν από την αστυνομία, ο Γουέντινγκ κι ένας άλλος ήταν οι μόνοι που παρέμεναν ελεύθεροι.

Ο Κλαρκ συνελήφθη στις 8 Οκτωβρίου του 2024 από τις μεξικανικές αρχές και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 27 Φεβρουαρίου.

πηγή: AP, Guardian, ΕΡΤ