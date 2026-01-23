Κακοκαιρία – Meteo: Ρεκόρ ημερήσιου ύψους βροχής και μποφόρ στην Αττική – Έπεσε περισσότερο νερό κι από τον Daniel

  • Η πρόσφατη κακοκαιρία έφερε πολύ μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής στην Αττική, με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr να ξεπερνούν σημαντικά τα προηγούμενα ρεκόρ.
  • Σταθμοί όπως του Παπάγου (175mm), του Μαρκόπουλου (134mm) και της Βάρης (132mm) κατέγραψαν στις 21 Ιανουαρίου 2026 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από την έναρξη λειτουργίας τους, ξεπερνώντας ακόμα και τα επίπεδα της κακοκαιρίας Daniel.
  • Ρεκόρ σημειώθηκαν και ως προς τις ριπές ανέμου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τον Ρωμανό Πάτρας να καταγράφει 130 χιλιόμετρα/ώρα και τις καταγραφές να αποτελούν τις μεγαλύτερες από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών.
Πολύ μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής έφερε η πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε πολλές περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα την Αττική. Όπως επισημαίνεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/METEO η κακοκαιρία του τριημέρου 20/01/2026-22/01/2026 με Δείκτη Επικινδυνότητας Επεισοδίου Βροχόπτωσης (RPI) (Κατηγορία 5) έφερε πολύ μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής στην Αττική και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας, με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr να ξεπερνούν σημαντικά τα προηγούμενα ρεκόρ. Το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ κατέγραψε τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και τις μέγιστες ριπές ανέμου του τριημέρου 20/01-22/01 από τις ημερομηνίες έναρξης λειτουργίας σταθμών του δικτύου.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το μεγαλύτερο ύψος βροχής που είχε καταγραφεί στον μετεωρολογικό σταθμό στου Παπάγου, από την αρχή της λειτουργίας του, ήταν 128 χιλιοστά μέσα σε ένα 24ωρο. Στις 21 Ιανουαρίου 2026 ο ίδιος σταθμός κατέγραψε 175 χιλιοστά βροχής, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ. Παράλληλα ο σταθμός στο Μαρκόπουλο που λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2006, μέχρι την προχθεσινή κακοκαιρία, το μεγαλύτερο ύψος βροχής που είχε καταγράψει ήταν 90 χιλιοστά κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Daniel, τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ στις 21 Ιανουαρίου 2026, η ημερήσια βροχόπτωση ανήλθε σε 134 χιλιοστά. Ακόμη, στη Βάρη ο σταθμός στις 21 Ιανουαρίου 2026 κατέγραψε 132 χιλιοστά βροχής, με το προηγούμενο ρεκόρ να είναι κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023 και να ανέρχεται σε 91 χιλιοστά.

Αναλυτικά οι μέγιστες καταγραφές βροχής την Τετάρτη 21/01/2026 και η αρχή λειτουργίας του κάθε σταθμού.

  • Παπάγου: 175mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2017
  • Χαλάνδρι: 149mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2021
  • Νομισματοκοπείο: 149mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2020
  • Δροσιά: 145mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 03/2019
  • Ηλιούπολη: 143 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2020
  • Μαρούσι: 141mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 05/2010
  • Μαρκόπουλο: 134 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 10/2006
  • Βάρη: 132 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2014
  • Ραφήνα: 130 mm – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 05/2014

Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ οι καταγραφές βροχόπτωσης στις 21/1/2026, αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού.

ΜΕΤΕΟ

Τέλος ρεκόρ σημειώθηκε σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας και ως προς τις ριπές ανέμου. Ενδεικτικά στον Ρωμανό Πάτρας, στις 20 Ιανουαρίου 2026, καταγράφηκαν ριπές ανέμου 130 χιλιόμετρα/ώρα.

Αναλυτικά οι μέγιστες καταγραφές ριπών ανέμου την Τρίτη 20/01/2026, την Τετάρτη 21/01/2026 και η αρχή λειτουργίας του κάθε σταθμού:

  • Ρωμανός Πάτρα: 20/01/2026, 130 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 08/2011
  • Καρδαμύλη Μεσσηνίας: 20/01/2026, 106 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 01/2014
  • Ρόδος: 21/01/2026, 109 χιλιόμετρα – Αρχή λειτουργίας σταθμού: 06/2012

Οι καταγραφές ριπών ανέμου το διάστημα 20 -21/1/2026, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού.

