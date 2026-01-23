Καιρός: Βροχές, χιόνια, αφρικανική σκόνη και… 20άρια από την Κυριακή – Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από την Κυριακή, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, με τη νέα επιδείνωση να διαρκεί τουλάχιστον 48 ώρες και να επηρεάζει αρκετές περιοχές της χώρας.

Ο μετεωρολόγος εξηγεί ότι για το διήμερο Δευτέρα – Τρίτη τα βασικά χαρακτηριστικά θα είναι οι βροχές, οι καταιγίδες, τα χιόνια στα ορεινά, οι ισχυροί νοτιάδες και η μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Το σκηνικό θα είναι έντονα μεταβατικό, με τα φαινόμενα να εμφανίζουν κατά τόπους ισχυρή ένταση, ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, κυρίως στα πελάγη.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια, οι βροχές και οι καταιγίδες θα πλήξουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Παράλληλα, τη Δευτέρα αναμένονται βροχές και στην Αττική, κάτι που καθιστά αναγκαία την προσοχή των πολιτών στις μετακινήσεις τους.

Την ίδια ώρα, η αφρικανική σκόνη θα κάνει την εμφάνισή της την Κυριακή και τη Δευτέρα, επηρεάζοντας κυρίως περιοχές της δυτικής και νότιας Ελλάδας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή, συμπληρώνοντας την εικόνα μιας σύντομης αλλά έντονης κακοκαιρίας που θα περάσει από τη χώρα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια

«Λασποβροχές, χιόνια και 20άρια…

Καλησπέρα!

Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από την Κυριακή και κυρίως το διήμερο Δευτέρα – Τρίτη, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά, θυελλώδεις νοτιάδες και σκόνη.

Συγκεκριμένα:

✅ Βροχές – καταιγίδες: Δευτέρα – Τρίτη, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Τη Δευτέρα θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Προς το παρόν δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη δυναμική.

✅ Νοτιάδες μέχρι 8-9 μποφόρ: Την Κυριακή στο Ιόνιο και τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Αιγαίο.

✅ Χιόνια: Τη Δευτέρα στα βόρεια ορεινά.

✅ Αφρικανική σκόνη: Κυριακή – Δευτέρα, κυρίως στη δυτική και τη νότια Ελλάδα.

✅ Θερμοκρασία: Σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Κοντά στους 20 βαθμούς στα πεδινά της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας.

Καλό Σαββατοκύριακο!»