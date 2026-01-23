Αλέξης Τσίπρας: Ταξίδεψε στη Βουδαπέστη για να δει από κοντά τον αγώνα «Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός» – ΦΩΤΟ

Απο κοντά παρακολούθησε τον αγώνα «Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός» ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός είναι γνωστός φίλαθλος των Πρασίνων και συνηθίζει να πηγαίνει στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα.

Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, ο Αλέξης Τσίπρας ταξίδεψε στην Βουδαπέστη, βρέθηκε στις στις εξέδρες του «Groupama Arena» και παρακολούθησε από κοντά την κρίσιμη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος για το Europa League, η οποία έληξε 1-1.

Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media φαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός στις εξέδρες του «Groupama Arena» φορώντας σκουφάκι.