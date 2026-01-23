Προκαλούν οι Τούρκοι για την Ακρόπολη – «Ειδικοί» καταγγέλλουν την Ελλάδα ότι αφήνει στο περιθώριο την… οθωμανική πολιτιστική κληρονομιά

  • Το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει ένα ευρύ πρόγραμμα έργων υποδομής και συντήρησης γύρω από την Ακρόπολη, με στόχο να φέρει αρχαία μνημεία στο προσκήνιο. Ωστόσο, η πρωτοβουλία έχει αναζωπυρώσει συζητήσεις μεταξύ Τούρκων «ειδικών» για το πώς τα μεταγενέστερα ιστορικά στρώματα, συμπεριλαμβανομένης της οθωμανικής περιόδου, εντάσσονται στην αφήγηση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Τούρκοι «ειδικοί» μέσω της ιστοσελίδας turkiyetoday.com περιγράφουν ως «παραμελημένα ή παραγκωνισμένα στρώματα πολιτιστικής κληρονομιάς» τα οθωμανικά ερείπια γύρω από την Ακρόπολη. Υποστηρίζουν ότι πολλά κτίρια της οθωμανικής εποχής στην Αθήνα έχουν αφεθεί στην εγκατάλειψη ή έχουν μετατραπεί για κοσμική χρήση.
  • Σύμφωνα με την τουρκική ιστοσελίδα, «ειδικοί» υποστηρίζουν ότι τα οθωμανικά ερείπια «αποτελούν μέρος της πολυεπίπεδης πολιτιστικής ιστορίας της Ελλάδας και πρέπει να αναγνωριστούν στο πλαίσιο της επίσημης πολιτιστικής κληρονομιάς». Εγείρονται ερωτήματα για το ποιες ιστορικές περίοδοι προβάλλονται και ποιες παραλείπονται στις πολιτιστικές διαδρομές, υποστηρίζει το τουρκικό δημοσίευμα.
Προκαλούν οι Τούρκοι για την Ακρόπολη – «Ειδικοί» καταγγέλλουν την Ελλάδα ότι αφήνει στο περιθώριο την… οθωμανική πολιτιστική κληρονομιά

Προκλητικό δημοσίευμα φιλοκυβερνητικής ιστοσελίδας υποστηρίζει ότι η Ελλάδα αναδεικνύει αρχαία μνημεία της κλασικής περιόδου γύρω από την Ακρόπολη, αγνοώντας τα μετέπειτα στρώματα της περιοχής,  που αφορούν την Οθωμανική περίοδο και ισχυρίζεται ότι τα οθωμανικά μνημεία στην Αθήνα τίθενται στο περιθώριο.

Η αγγλόφωνη φιλοκυβερνητική ιστοσελίδα turkiyetoday.com  ισχυρίζεται ότι η Ελλάδα, μέσα από τις νέες πολιτιστικές διαδρομές γύρω από την Ακρόπολη, προβάλλει σχεδόν αποκλειστικά την αρχαία κλασική κληρονομιά, αφήνοντας στο περιθώριο την οθωμανική περίοδο της Αθήνας.

Με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη της Κοίλης Οδού, η τουρκική ιστοσελίδα ισχυρίζεται ότι το ελληνικό πολιτιστικό αφήγημα αποφεύγει να εντάξει ισότιμα τα μεταγενέστερα ιστορικά στρώματα,  στα οποία, όπως λέει, περιλαμβάνονται οθωμανικά μνημεία.

Η κριτική εστιάζει στην –κατά το δημοσίευμα– παραμέληση οθωμανικών μνημείων, στην αλλαγή χρήσης ή στο κλείσιμο τζαμιών, στην ανεπαρκή συντήρηση ταφικών μνημείων και στη διαχείριση οθωμανικών τεχνουργημάτων γύρω από την Ακρόπολη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο επιχείρημα ότι η Αθήνα, παρά τη μακρά οθωμανική της ιστορία, παραμένει η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς εν λειτουργία τζαμί, γεγονός που παρουσιάζεται ως συμβολικό στοιχείο μισαλλοδοξίας, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχει σύγχρονο τζαμί στην Αθήνα το οποίο λειτουργεί.

Το άρθρο υποστηρίζει ότι οι νέες παρεμβάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, αν και προβάλλονται ως ουδέτερες και φιλικές προς τον επισκέπτη, ενισχύουν στην πράξη μια ιεράρχηση της ιστορίας, όπου η οθωμανική περίοδος αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα ή ανεπιθύμητη.

«Το προκλητικό δημοσίευμα»

Η τουρκική ιστοσελίδα υποστηρίζει ότι «τα νέα σχέδια έρχονται σε συνέχεια προηγούμενης αναφοράς της Türkiye Today που επέστησε την προσοχή σε αυτό που οι “ειδικοί” περιγράφουν ως παραμελημένα ή παραγκωνισμένα στρώματα πολιτιστικής κληρονομιάς γύρω από την Ακρόπολη, ιδίως ερείπια από την οθωμανική περίοδο».

«Σήμερα, πολλά κτίρια της οθωμανικής εποχής στην Αθήνα δεν λειτουργούν πλέον με τον αρχικό τους ρόλο, μερικά έχουν μετατραπεί για κοσμική χρήση και άλλα έχουν αφεθεί στην εγκατάλειψη. Αντικείμενα όπως οθωμανικές ταφόπλακες και κανόνια γύρω από την Ακρόπολη έχουν επίσης επικριθεί για την ανεπαρκή συντήρηση και αποθήκευσή τους», γράφει η ιστοσελίδα, χωρίς όμως να αναφέρεται σε συγκεκριμένα επικριτικά σχόλια.

«Ειδικοί που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη έκθεση της Türkiye Today υποστήριξαν ότι αυτά τα ερείπια αποτελούν μέρος της πολυεπίπεδης πολιτιστικής ιστορίας της Ελλάδας και πρέπει να αναγνωριστούν στο πλαίσιο της επίσημης πολιτιστικής κληρονομιάς και όχι να αντιμετωπίζονται ως περιθωριακά ή προσωρινά επεισόδια.  Ενώ η τρέχουσα πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού εστιάζει σταθερά στα αρχαία ελληνικά μνημεία, οι ειδικοί στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς υποστηρίζουν ότι η επέκταση των πολιτιστικών διαδρομών γύρω από την Ακρόπολη αναπόφευκτα εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιες ιστορικές περιόδους προβάλλουν και ποιες παραλείπονται», ισχυρίζεται το τουρκικό δημοσίευμα.

 

 

