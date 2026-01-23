Συναγερμός στο Ηράκλειο: 17χρονη εξαφανίστηκε από δομή ανηλίκων

Μυστήριο καλύπτει την εξαφάνιση μιας 17χρονης στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τις αστυνομικές αρχές να έχουν ριχτεί τις τελευταίες ώρες σε εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η ανήλικη διέμενε σε δομή φιλοξενίας στο Ηράκλειο, ωστόσο τα ίχνη της χάθηκαν αιφνιδιαστικά χωρίς κανείς να γνωρίζει πού μπορεί να βρίσκεται.

Η υπεύθυνη της δομής, αφού αναζήτησε μάταια τη 17χρονη για αρκετές ώρες, πήγε το μεσημέρι της Τετάρτης (22/1/2026) στο αστυνομικό τμήμα και δήλωσε επίσημα την εξαφάνιση της νεαρής.

Αμέσως μετά τη δήλωση, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνες σε όλη την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, εξετάζοντας κάθε πιθανό στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της.