Αν έχεις μεγαλώσει στην Αθήνα και πιστεύεις ότι την γνωρίζεις, διαπιστώνεις ότι ξέρεις τελικά πολύ λίγα για το παρελθόν της αγαπημένης σου πόλης.

Μία τέτοια φωτογραφία, όπως η παρακάτω, δίνει μία σπάνια ματιά στην παλιά Αθήνα. Φαίνεται μία πασίγνωστη οδός στο κέντρο της πόλης. Μπορείς να προσπαθήσεις να καταλάβεις ποια είναι;

Κουίζ για την παλιά Αθήνα: Αναγνωρίζετε την οδό; Είναι από τις πιο γνωστές

  • Ερμού
  • Ακαδημίας
  • Πανεπιστημίου

Η απάντηση στο κουίζ για την παλιά Αθήνα

Στη φωτογραφία που έχει τραβηχτεί την δεκαετία του 1940 βλέπετε την οδό Πανεπιστημίου.

Η Οδός Πανεπιστημίου είναι ιστορικός δρόμος στην 1η δημοτική ενότητα της πόλης της Αθήνας. Εντάσσεται στο ρυμοτομικό πλέγμα του πολεοδομικού σχεδίου που εφαρμόστηκε βόρεια της παλαιάς πόλης, αναπτυσσόμενη περιμετρικά του ιστορικού κέντρου και παραλλήλως της Ακαδημίας και της Σταδίου.

Είναι μονής κατεύθυνσης από το 1960, με φορά νότια-βόρεια. Έχει συνολικό μήκος 1,2 χιλιόμετρα, με έξι λωρίδες κυκλοφορίας, πέντε για την κίνηση των οχημάτων και μία αντίστροφης κυκλοφορίας για τα μέσα μεταφοράς.

Υπάρχουν αρκετά κτίρια οκτώ με δέκα ορόφων επί της οδού. Νεοκλασικά κτίρια μόλις δύο με τριών ορόφων υπήρχαν εξ ολοκλήρου έως τη δεκαετία του 1950, αλλά αμέσως μετά μια έντονη κατασκευαστική τάση οικοδόμησης πολυκατοικιών (σε συνδυασμό και με μια νοοτροπία θεώρησης των νεοκλασικών κτιρίων ως αναχρονιστικά, που κυριάρχησε στην κοινή γνώμη της χώρας την τότε εποχή), γκρέμισε τα περισσότερα από αυτά στη δεκαετία του 1960, αν και αρκετά νεοκλασικά κτίρια διασώθηκαν.

Σημαντικά κτίρια που βρίσκονται στην οδό είναι τα εξής:

  • το κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος
  • ο Καθολικός Καθεδρικός Ναός Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη.
  • το Οφθαλμιατρείο Αθηνών
  • τα κτίρια της «νεοκλασικής τριλογίας» (το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Εθνική Βιβλιοθήκη και η Ακαδημία Αθηνών)
  • το Νομισματικό Μουσείο
  • το ξενοδοχείο Τιτάνια
  • το City Link ή Μέγαρο Μετοχικού Ταμείου Στρατού, το οποίο στεγάζει το εμπορικό κέντρο Άττικα
  • το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία
  • η οικία του πολιτικού Δημητρίου Ράλλη

Ονομασία

Η ονομασία του δρόμου προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ιστορικό κτίριο του οποίου οικοδομήθηκε το 1841 και αποτελεί τμήμα της λεγόμενης Τριλογίας των Αθηνών. Η οδός είχε μετονομαστεί επισήμως σε Ελευθερίου Βενιζέλου στις 8 Σεπτεμβρίου 1945, αλλά παραμένει γνωστή με την αρχική της ονομασία μέχρι σήμερα.

πηγή φωτογραφίας: facebook.com/Liza’s Photographic Archive of Greec

