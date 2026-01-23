Κυψέλη: Ανήλικη το έσκασε από το σπίτι της και εντοπίστηκε σε σπίτι αλλοδαπών 5 ημέρες αργότερα

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση μιας 13χρονης που είχε εξαφανιστεί από τις 16 Ιανουαρίου, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κορίτσι εντοπίστηκε το απόγευμα της 21ης Ιανουαρίου, έπειτα από πληροφορία που έδωσε η μητέρα της στις αρχές. Η 13χρονη είχε φύγει από το σπίτι της και, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, διέμενε όλο αυτό το διάστημα σε διαμερίσματα τόσο στην Κυψέλη όσο και στην Καλλιθέα, χωρίς να επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν την ανήλικη και την παρέδωσαν με ασφάλεια στη μητέρα της. Παράλληλα, συνέλαβαν τρεις αλλοδαπούς, ηλικίας 16, 18 και 20 ετών, οι οποίοι φιλοξενούσαν τη 13χρονη χωρίς να ειδοποιήσουν τις αρχές, όπως όφειλαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για αρπαγή ανηλίκου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.