Κυψέλη: Ανήλικη το έσκασε από το σπίτι της και εντοπίστηκε σε σπίτι αλλοδαπών 5 ημέρες αργότερα

Σύνοψη από το

  • Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση μιας 13χρονης που είχε εξαφανιστεί από τις 16 Ιανουαρίου, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικούς σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης.
  • Η 13χρονη είχε φύγει από το σπίτι της και διέμενε όλο αυτό το διάστημα σε διαμερίσματα τόσο στην Κυψέλη όσο και στην Καλλιθέα, χωρίς να επικοινωνήσει με την οικογένειά της.
  • Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 16, 18 και 20 ετών, οι οποίοι φιλοξενούσαν τη 13χρονη χωρίς να ειδοποιήσουν τις αρχές, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή ανηλίκου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση μιας 13χρονης που είχε εξαφανιστεί από τις 16 Ιανουαρίου, καθώς εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε διαμέρισμα στην περιοχή της Κυψέλης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κορίτσι εντοπίστηκε το απόγευμα της 21ης Ιανουαρίου, έπειτα από πληροφορία που έδωσε η μητέρα της στις αρχές. Η 13χρονη είχε φύγει από το σπίτι της και, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, διέμενε όλο αυτό το διάστημα σε διαμερίσματα τόσο στην Κυψέλη όσο και στην Καλλιθέα, χωρίς να επικοινωνήσει με την οικογένειά της.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί εντόπισαν την ανήλικη και την παρέδωσαν με ασφάλεια στη μητέρα της. Παράλληλα, συνέλαβαν τρεις αλλοδαπούς, ηλικίας 16, 18 και 20 ετών, οι οποίοι φιλοξενούσαν τη 13χρονη χωρίς να ειδοποιήσουν τις αρχές, όπως όφειλαν.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για αρπαγή ανηλίκου, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύνδρομο Alagille: ένα σπάνιο γενετικό νόσημα που οδηγεί σε προοδευτική ηπατική ανεπάρκεια

Ο ΙΣΑ ζητάει απλοποίηση των διαδικασιών για την άσκηση ιδιωτικού έργου γιατρών του ΕΣΥ

Νέο ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για ανέργους: Τη Δευτέρα η πρεμιέρα – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις 2,1% στα οικοδομικά υλικά τον Δεκέμβριο του 2025 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:23 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

ΥΠΠΟ: Οι «Δεσμώτες του Φαλήρου» επιστρέφουν στην αρχική τους θέση – Πώς θα είναι ο κλειστός χώρος προστασίας και ανάδειξης τους

Στην επαναφορά του μοναδικού αρχαιολογικού ευρήματος των «Δεσμωτών», εντός του ειδικά διαμορφω...
17:49 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δέντρο έξω από δημοτικό σχολείο – Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο στο Αγρί...
17:42 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Τέμπη: «Ο υπεύθυνος της Interstar παραδέχτηκε ότι έγιναν διαγραφές στα βίντεο» τονίζουν οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων – Ζήτησαν να καταθέσει ο Μπακαΐμης

Συνεχίστηκε σήμερα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τη διαχείριση του βιντεολ...
17:37 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Συνελήφθη 33χρονος που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με πάνω από 8 κιλά κάνναβη – Απώθησε τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συν...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι