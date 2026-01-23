Αγρίνιο: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δέντρο έξω από δημοτικό σχολείο – Δείτε φωτογραφίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το 3ο Δημοτικό Σχολείο στο Αγρίνιο, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, το όχημα κινούνταν με ταχύτητα στην οδό Ρήγα Φεραίου και, μπαίνοντας στην οδό Θυσίας, ο οδηγός φέρεται να αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο για προληπτικούς ελέγχους. Παράλληλα, η Τροχαία ανέλαβε τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή, μέχρι να απομακρυνθεί το όχημα.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο