Γαλλία: Έρευνες για τον θάνατο δύο βρεφών που κατανάλωσαν προϊόντα βρεφικού γάλακτος που είχαν ανακληθεί

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Φωτογραφία: Unpslash

Ερευνητικές αρχές στη Γαλλία εξετάζουν τους θανάτους δύο βρεφών που είχαν καταναλώσει προϊόντα βρεφικού γάλακτος τα οποία είχαν προσφάτως ανακληθεί προληπτικά, ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Υγείας.

Ένα από τα μωρά, που πέθανε στην πόλη Πεσάκ στη νοτιοδυτική Γαλλία, είχε τραφεί με γάλα σε σκόνη Guigoz που παρασκευάζεται από ην Nestle και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα πιθανά αίτια θανάτου, δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπορντό.

Το υπουργείο σημείωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδεικτικά στοιχεία ότι οι θάνατοι συνδέονται με τα προϊόντα αυτά βρεφικού γάλακτος.

Η Nestle και ο γαλακτοκομικός κολοσσός Lactalis ανακοίνωσαν προχθές Τετάρτη ότι προχώρησαν στην ανάκληση έξι παρτίδων βρεφικού γάλακτος της μάρκας «Picot» στη Γαλλία και σε μία σειρά άλλων χωρών λόγω της «πιθανής παρουσίας» κερεουλίδης, μιας τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει διάρροιες και εμετούς. Αυτή η ουσία βακτηριακής προέλευσης συνδέεται με συστατικό που παρέχεται από διεθνή προμηθευτή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει άμεσα τι βρεφικό γάλα είχε καταναλώσει το δεύτερο μωρό.

Η Nestle ανακοίνωσε ότι λαμβάνει γνώση των τρεχουσών ερευνών. «Όπως δήλωσαν οι αρχές, σε αυτό το στάδιο τίποτα δεν υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ αυτών των τραγικών γεγονότων και της κατανάλωσης προϊόντων μας», τόνισε ο όμιλος σε email προς το Reuters.

Η Lactalis τόνισε ότι δεν έχει λάβει καμία αναφορά από τις υγειονομικές αρχές.

«Δύο αναφορές για θανάτους βρεφών έχουν τεθεί υπόψη των υγειονομικών αρχών, οι οποίες αφορούν παιδιά για τα οποία αναφέρθηκε ότι κατανάλωσαν το βρεφικό γάλα που είχε ανακληθεί. Μέχρι σήμερα, δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά καμία αιτιώδης σύνδεση», υπογράμμισε το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωσή του.

«Περαιτέρω αναλύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και αυτές οι υποθέσεις διερευνώνται από τους αρμόδιους εισαγγελείς», πρόσθεσε.

Η Lactalis ανακάλεσε προϊόντα βρεφικού γάλακτος σε 18 χώρες και η Nestle σε δεκάδες.

Ένας άλλος γαλλικός όμιλος, η Danone, μπλόκαρε μια παρτίδα βρεφικού γάλακτος που παρασκευάζεται ειδικά για την αγορά της Σιγκαπούρης.

Και οι τρεις εταιρείες δήλωσαν ότι τα μέτρα αυτά ήταν προληπτικά.

Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα αποτελέσματα μιας πρώτης δικαστικής έρευνας για την υπόθεση αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Σημείωσε ότι οι έρευνές της εντόπισαν ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ ή ARA, το οποίο παρήχθη από Κινέζο προμηθευτή ως πηγή της μόλυνσης.

