Ράνια Καρατζαφέρη για τον Σπύρο Καρατζαφέρη: «Ήταν ένας άνθρωπος που με σημάδεψε – Μου έδωσε το επώνυμό του»

  • Η Ράνια Καρατζαφέρη μίλησε για τον θάνατο του πρώην συζύγου της, Σπύρου Καρατζαφέρη, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την απώλειά του.
  • «Ήξερα ότι έχει πρόβλημα», δήλωσε η Ράνια Καρατζαφέρη, προσθέτοντας ότι δεν είχαν επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα λόγω της έντονης σχέσης που είχαν.
  • Τον χαρακτήρισε άνθρωπο που «με σημάδεψε, που με ανέδειξε» και ξεκαθάρισε ότι «Μου το ζήτησε εκείνος» να πάρει το επώνυμό του, τονίζοντας πως «ήτανε τιμή μου».
Θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια Καρατζαφέρη η είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου Σπύρου Καρατζαφέρη. Η πρώην σύζυγός του, Ράνια Καρατζαφέρη, μίλησε στο «Πρωινό» του ANT1, εκφράζοντας τη συγκίνησή της για την απώλειά του.

«Ήξερα ότι έχει πρόβλημα. Πάντα μάθαινα γι’ αυτόν, όπως ξέρω και εκείνος για μένα. Δεν ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες ακόμα. Δεν είχαμε επικοινωνήσει το τελευταίο διάστημα, γιατί αυτό που έζησα εγώ με το Σπύρο ήτανε τόσο έντονο, που έντονη ήτανε και η απουσία του ενός προς τον άλλον μετά το χωρισμό», ανέφερε αρχικά η Ράνια Καρατζαφέρη.

Στη συνέχεια, μίλησε με λόγια αγάπης για τον άνθρωπο που, όπως είπε, τη σημάδεψε επαγγελματικά και προσωπικά. «Ήταν ένας άνθρωπος που με σημάδεψε, που με ανέδειξε. Κακά τα ψέματα, η αλήθεια είναι αυτή. Μου έδωσε το επώνυμό του, μία κίνηση ιερή που να το ξεκαθαρίσω, γιατί με έχουνε κατηγορήσει για πολλά, με έχουνε κατηγορήσει και γι’ αυτό, ότι πήρες το επώνυμό του. Δεν το πήρα. Δεν το ζήτησα. Δεν, δεν ήταν κάτι που το σκεφτόμουνα ποτέ. Μου το ζήτησε εκείνος. Και εννοείται ήτανε τιμή μου», τόνισε η Ράνια Καρατζαφέρη.

