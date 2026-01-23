Αττική: Συνελήφθη 33χρονος που παρέλαβε ταχυδρομικό δέμα με πάνω από 8 κιλά κάνναβη – Απώθησε τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης, 22 Ιανουαρίου 2025, σε περιοχή της Αττικής, 33χρονος ημεδαπός, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει με ταχυδρομικό δέμα στην Ελλάδα πάνω από 8 κιλά κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Το ταχυδρομικό δέμα αρχικά εντοπίστηκε από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών και διαπιστώθηκε ότι προερχόταν από Χώρα του εξωτερικού, ενώ περιείχε ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 8 κιλών και 200 γραμμαρίων.

Ακολούθως, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών πραγματοποιήθηκε διαδικασία ελεγχόμενης παράδοσης, κατά την οποία εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος και ακινητοποιήθηκε αφού παρέλαβε το ταχυδρομικό δέμα.

Από την επακόλουθη σωματική έρευνα, κατελήφθη επίσης να κατέχει, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία, με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, μικτού βάρους 2,9 γραμμαρίων, καθώς και πλαστό δελτίο ταυτότητας, το οποίο επέδειξε κατά την παραλαβή του δέματος.

Σημειώνεται ότι, ο 33χρονος κατά την ακινητοποίησή του προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του.

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5- αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -690- γραμμαρίων,

κατεργασμένη κάνναβη, καθαρού βάρους -2,9- γραμμαρίων,

κοκαΐνη, καθαρού βάρους -2- γραμμαρίων,

-2- ζυγαριές ακριβείας,

Ι.Χ.Ε. και δίκυκλη μοτοσικλέτα,

κινητό τηλέφωνο και

το χρηματικό ποσό των -410- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.