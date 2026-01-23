Η επόμενη ημέρα της κακοκαιρίας: Οι αυτοψίες και τα ποσά των αποζημιώσεων για τους πληγέντες

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

Σύσκεψη για την επόμενη ημέρα της καταστροφικής κακοκαιρίας που χτύπησε την Τετάρτη την Αττική έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής, στο δημαρχείο της Βούλας. Συμμετείχαν δήμαρχοι των περιοχών που επλήγησαν και ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο επίκεντρο βρέθηκε το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών αλλά και των αποζημιώσεων.

Τα μπαζωμένα ρέματα που «έπνιξαν» την Άνω Γλυφάδα – Γεμάτος μπάζα και σκουπίδια ο Υμηττός – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σχεδιάστηκε ένα «σφιχτό» χρονοδιάγραμμα προκειμένου να δοθούν οι αποζημιώσεις, ενώ σημειώνεται πως έχουν αρχίσει ήδη αυτοψίες σε σπίτια. Από το Σάββατο η Περιφέρεια θα αρχίσει τις αυτοψίες στις επιχειρήσεις.

Μόλις ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στα σπίτια, οι δήμοι θα στείλουν τους φακέλους στο υπουργείο, έτσι ώστε εντός 5 ημερών να αρχίσει να «τρέχει» το θέμα των αποζημιώσεων, προκειμένου να δοθούν στους πολίτες που έχουν πληγεί.

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Φωτό από intime
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
Φωτό από Intime

Τα ποσά των αποζημιώσεων

Στα 600 ευρώ ορίστηκε το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών, ενώ οι αποζημιώσεις των πληγέντων για οικοσυσκευές θα κυμαίνονται από 2.000 έως και 6.000 ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι όπως δήλωσε ο δήμαρχος Βάρης στο ΕΡΤnews, περισσότερα από 100 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στην περιοχή του.

Πολλά είναι τα προβλήματα και στο παραλιακό μέτωπο του Καλάμου – Ωρωπού, όπου σημειώθηκαν καθιζήσεις. Δύο μέρες μετά την κακοκαιρία, η περιοχή των Αγίων Αποστόλων εξακολουθεί να δοκιμάζεται.

Καταστροφές και ζημιές υπέστησαν οι υποδομές αλλά και τα σπίτια. Τοίχοι και στέγες έχουν καταρρεύσει, με κατοίκους να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους καθώς κρίθηκαν μη κατοικήσιμα από τις αρμόδιες αρχές.

Σε 12 σπίτια διενεργήθηκαν σήμερα έλεγχοι και αυτοψίες, οι οποίες θα συνεχιστούν το Σάββατο για να κριθεί η στατικότητα των κτιρίων.

Σε εξέλιξη είναι το δύσκολο έργο της αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία. Στην Άνω Γλυφάδα, τη Βάρη, τον Άγιο Δημήτριο και το παραλιακό μέτωπο του Καλάμου εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καταστροφές και τα συνεργεία εργάζονται εντατικά, ενώ έμφαση δίνεται στην αποκατάσταση των υποδομών.

