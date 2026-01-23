Ουγγαρία – Ελλάδα 15-12: Δεν τα κατάφερε η Εθνική πόλο – Θα παλέψει για το χάλκινο μετάλλιο

Η Εθνική Ελλάδας Πόλο Ανδρών ηττήθηκε στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος από την Ουγγαρία με σκορ 15-12 και θα παλέψει στον μικρό τελικό της διοργάνωσης, για να κατακτήσει το πρώτο μετάλλιο της ιστορίας της στην συγκεκριμένη διοργάνωση.

Στα δύο πρώτα οκτάλεπτα η Εθνική μας ήταν καλύτερη, επιθετικά ήταν παραγωγική, όμως η άμυνα ήταν προβληματική στον παίκτη λιγότερο, αφού η Ουγγαρία μετρούσε 6/6 επιθέσεις. Τη διαφορά στο παιχνίδι την έκανε το τρίτο οκτάλεπτο, καθώς οι Μαγυάροι το κέρδισαν με 3-1 και από εκεί και πέρα. χωρίς να απειληθούν σε μεγάλο βαθμό από την Ελλάδα, πήραν την πρόκριση για τον αγώνα του χρυσού μεταλλίου.

Πλέον οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου, θα περιμένουν τον ηττημένο από τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στη Σερβία και την Ιταλία, ώστε να μάθει τον αντίπαλό της στον μικρό τελικό του θεσμού.