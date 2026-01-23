Υγρασία στα παράθυρα: Πώς να μην θαμπώνουν τα τζάμια κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Η μάχη με την υγρασία στα παράθυρα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στα σπίτια, μόλις πέσει η θερμοκρασία. Όταν ο ζεστός αέρας του σπιτιού συναντά τον παγωμένο τζάμι, το αποτέλεσμα είναι η συμπύκνωση — ένας αόρατος εχθρός που απειλεί τους τοίχους και την υγεία μας. Μάθετε πώς μπορείτε να απαλλαγείτε οριστικά από τα θολωμένα τζάμια το χειμώνα και να θωρακίσετε το σπίτι σας ενάντια στη μούχλα.

Γιατί τα παράθυρα θαμπώνουν τον χειμώνα

Το φαινόμενο εντείνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα, λόγω της χρήσης της θέρμανσης σε συνδυασμό με τις χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες. Η επιστήμη πίσω από αυτό είναι απλή: Η συμπύκνωση συμβαίνει όταν ο θερμός αέρας έρχεται σε επαφή με κρύες επιφάνειες ή όταν υπάρχει υπερβολική υγρασία στο σπίτι.

Όταν ο ζεστός αέρας, γεμάτος υγρασία, αγγίζει το κρύο τζάμι, ψύχεται απότομα και απελευθερώνει το νερό, το οποίο μετατρέπεται σε σταγόνες. Το αποτέλεσμα; Παράθυρα και περβάζια γεμάτα υγρασία κάθε πρωί που καθιστούν το καθημερινό καθάρισμα μια εξαντλητική αγγαρεία.

Οι κίνδυνοι από την υγρασία για το σπίτι και την υγεία σας

Αν το πρόβλημα δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε:

Ανάπτυξη μούχλας και συνθήκες έντονης υγρασίας.

Φθορά στα κουφώματα των παραθύρων.

Επιπτώσεις στην υγεία, καθώς ο συνδυασμός κρύου και μούχλας είναι επιβλαβής.

Η οικονομική λύση για να απαλλαγείτε από την υγρασία

Η Helen Godsiff, υπεύθυνη της εταιρείας Eurocell, αποκαλύπτει μια οικονομική λύση που λειτουργεί εξίσου καλά στα παράθυρα του σπιτιού αλλά και των αυτοκινήτων και αυτή είναι ο αφρός ξυρίσματος.

«Μπορεί να μην φαίνεται μεγάλο πρόβλημα στην αρχή, αλλά αν το αφήσετε, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές με υψηλό κόστος επισκευής, όπως η μούχλα», προειδοποιεί η Godsiff. «Ενώ η συμπύκνωση στην εξωτερική πλευρά των ενεργειακών παραθύρων είναι σημάδι ότι λειτουργούν σωστά, η υγρασία στην εσωτερική πλευρά είναι αυτή που πρέπει να προσέξετε».

5 αποτελεσματικοί τρόποι για να απαλλαγείτε από την υγρασία στα παράθυρα

Για να μην θαμπώνουν τα παράθυρα το χειμώνα και να προστατέψετε το σπίτι σας από τη μούχλα μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Αποφύγετε το στέγνωμα των ρούχων σε εσωτερικούς χώρους

Ενισχύστε τον εξαερισμό του σπιτιού

Δοκιμάστε το κόλπο με τον αφρό ξυρίσματος

Σφραγίστε τα παράθυρα για να εμποδίσετε την υγρασία

Διατηρήστε σταθερή την θερμοκρασία του σπιτιού

Αποφύγετε το στέγνωμα των ρούχων σε εσωτερικούς χώρους

Το άπλωμα των ρούχων μέσα στο σπίτι απελευθερώνει μεγάλη ποσότητα υγρασίας στην ατμόσφαιρα. Αυτή η υγρασία συσσωρεύεται στα παράθυρα και τους τοίχους, προκαλώντας μούχλα και φθορές στους σοβάδες.

Η λύση: Αν πρέπει οπωσδήποτε να στεγνώσετε ρούχα μέσα στο σπίτι, βάλτε τα σε ένα δωμάτιο με το παράθυρο ελαφρώς ανοιχτό ή σε χώρο που αερίζεται καλά.

Ενισχύστε τον εξαερισμό του σπιτιού

Η κακή κυκλοφορία του αέρα είναι η κύρια αιτία της υγρασίας. Οι υδρατμοί από το μαγείρεμα ή το ντους επιδεινώνουν το πρόβλημα.

Η λύση: Ανοίγετε τακτικά τα παράθυρα στην κουζίνα και το μπάνιο. Αν τα παράθυρά σας διαθέτουν οπές εξαερισμού (trickle vents), κρατήστε τις ανοιχτές για να επιτρέπετε στον φρέσκο αέρα να κυκλοφορεί συνεχώς.

Δοκιμάστε το κόλπο με τον αφρό ξυρίσματος

Ένα έξυπνο και οικονομικό tip για να μην θολώνουν οι καθρέφτες και τα τζάμια είναι ο αφρός ξυρίσματος.

Πώς λειτουργεί: Απλώστε μια μικρή ποσότητα στην επιφάνεια και σκουπίστε την με ένα καθαρό, στεγνό πανί. Ο αφρός δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ που εμποδίζει τα σταγονίδια του νερού να κολλήσουν στο γυαλί. Το κόλπο αυτό είναι κατάλληλο και για τα τζάμια του αυτοκινήτου!

Σφραγίστε τα παράθυρα για να εμποδίσετε την υγρασία

Οι ρωγμές ή τα κενά γύρω από τα πλαίσια των παραθύρων επιτρέπουν στον κρύο αέρα να εισχωρήσει, ψύχοντας την επιφάνεια και ευνοώντας τη συμπύκνωση.

Η λύση: Ελέγξτε σχολαστικά τα κουφώματα για τυχόν ανοίγματα και χρησιμοποιήστε το κατάλληλο μονωτικό υλικό (σιλικόνη ή στόκο) για να τα κλείσετε. Η τακτική συντήρηση, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, προλαμβάνει τη φθορά των κουφωμάτων από το πάγωμα του νερού.

Διατηρήστε σταθερή τη θερμοκρασία του σπιτιού

Όταν οι χώροι παραμένουν ζεστοί, οι επιφάνειες όπως οι τοίχοι και τα παράθυρα δεν ψύχονται αρκετά ώστε να συγκεντρώσουν υγρασία.