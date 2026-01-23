Corriere della Sera για Ουκρανία: «Παραχώρηση του Ντόνετσκ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας και χρήματα» – Το δίλημμα του Ζελένσκι

«Η ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία υπάρχει, αλλά η ειρήνη δεν υπάρχει», σημειώνει η Corriere della Sera, σύμφωνα με την οποία ο Ζελένσκι θα μπορούσε να αποδεχθεί την παραχώρηση εδαφικού ελέγχου στο Ντονμπάς με αντάλλαγμα πακέτο χρηματοδότησης ύψους 800 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση της χώρας και δυτικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δίστασε πριν επιβεβαιώσει το ταξίδι του στο Νταβός, επειδή η ιστορία αυτού του πολέμου τον φέρνει τώρα αντιμέτωπο με ένα δραματικό δίλημμα: να δεχτεί την προσφορά του Ντόναλντ Τραμπ, με τον κίνδυνο οι υποσχέσεις του να αποδειχθούν κενές και να οδηγήσουν σε καταστροφή, ή να συνεχίσει έναν πόλεμο που έχει κοστίσει ίσως πάνω από 100 χιλιάδες θανάτους και απάνθρωπες συνθήκες για εκατομμύρια ανθρώπους του λαού του;

Από τις συνεχιζόμενες συναντήσεις είναι ήδη σαφές ότι κάτι συμβαίνει. Την Πέμπτη, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ο Ζελένσκι συνομίλησε για περίπου μία ώρα με τον Τραμπ. Κανένας από τους δύο δεν αποχώρησε απογοητευμένος από την συνάντηση. Δεν υπογράφηκαν έγγραφα, αλλά δεν υπήρξε ρήξη, και ο Ζελένσκι φάνηκε ανοιχτός: «Η ομάδα μας συνεργάζεται καθημερινά με την ομάδα του Τραμπ. Δεν είναι εύκολο, αλλά τα έγγραφα είναι σχεδόν έτοιμα για την επίτευξη ειρήνης. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, η οποία είναι πάντα πολύ δύσκολη, αλλά σήμερα ήταν μια θετική μέρα».

Επίσης στο Νταβός, την Τρίτη, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρετ Κούσνερ συναντήθηκαν με τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, τον διαπραγματευτή του Βλαντιμίρ Πούτιν. Το πρωί της Πέμπτης, οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ βρισκόταν στην Ελβετία, ενώ το βράδυ έφτασαν στο Κρεμλίνο για συνομιλίες με τον ίδιο τον Πούτιν και τον Ντμίτριεφ. Ο Γουίτκοφ είπε ότι δεν θα διανυκτερεύσουν στη Μόσχα, καθώς πρέπει να φτάσουν στο Αμπού Ντάμπι για τις πρώτες διαπραγματεύσεις από το 2022, οι οποίες θα φέρουν σε επαφή Ρώσους και Ουκρανούς στο ίδιο κτίριο από σήμερα: την αντιπροσωπεία του Κιέβου με επικεφαλής τον Κύριλο Μπουντάνοφ, και την ρωσική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Κιρίλ Ντμίτριεφ και τον Ιγκόρ Κοστιούκοφ.

Τα 4 έγγραφα των διαπραγματευτών

Οι διαπραγματευτές έχουν μαζί του τέσσερα διαφορετικά έγγραφα που, θεωρητικά, θα πρέπει να αποτελούν τη συμφωνία ειρήνης. Το πρώτο είναι ένα «κείμενο με τίτλο για το σύνολο του πακέτου», όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβι στην εφημερίδα Corriere della Sera. Ακολουθούν τα τρία βασικά μέρη. Το πιο επικίνδυνο για τον Ζελένσκι αφορά ουσιαστικά την παραχώρηση στη Ρωσία του τμήματος του Ντονμπάς —το τμήμα του Ντονέτσκ που παραμένει ελεύθερο— το οποίο διεκδικεί ο Πούτιν. Ο πρωθυπουργός της Κροατίας Πλένκοβι εξήγησε, ωστόσο, ότι «είναι σημαντικό το έδαφος να μην παραχωρηθεί de jure», διότι «πρέπει να αφήσουμε χώρο και χρόνο για να επανεξετάσουμε τι είναι διαπραγματεύσιμο» (δηλαδή, ένα παράθυρο για αποκατάσταση όταν ο Πούτιν δεν θα είναι πλέον στην εξουσία).

Αυτή η παραχώρηση, για τον Ζελένσκι, θα μπορούσε να αποβεί μοιραία. Η ουκρανική κοινή γνώμη είναι αντίθετη. Και παραχωρώντας τις οχυρώσεις του Ντόνετσκ, θα εκτίθετο σε νέες ρωσικές προωθήσεις σε μια απέραντη πεδιάδα προς το Ντνίπρο και, από εκεί, προς την Οδησσό. Αυτό θα σήμαινε το τέλος της ανεξάρτητης Ουκρανίας, επειδή η χώρα θα έχανε την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα και θα χρειαζόταν την έγκριση της Ρωσίας για τις εξαγωγές.

Οι ΗΠΑ προσφέρουν δύο παραχωρήσεις για να τον βοηθήσουν να αντιμετωπίσει αυτόν τον τεράστιο κίνδυνο.

Ενα έγγραφο που αποκάλυψε το Politico περιγράφει λεπτομερώς ένα σχέδιο δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης ύψους 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την αναζωογόνηση της Ουκρανίας, με επικεφαλής τον Λάρι Φινκ, επικεφαλής του ταμείου Blackrock.

Ένα δεύτερο έγγραφο θα παρέχει στο Κίεβο αμερικανικές εγγυήσεις ασφάλειας, σε υποστήριξη των Ευρωπαίων που θα στείλουν στρατεύματα στο έδαφος. Ο Ζελένσκι θα πρέπει να παραχωρήσει έδαφος σε αντάλλαγμα για δυτικά χρήματα και άμυνα.

Ο Γουίτκοφ δήλωσε χθες: «Είμαι αισιόδοξος. Έχουμε μόνο ένα ανοιχτό ζήτημα (Ντονέτσκ), αλλά έχουμε συζητήσει πολλές εκδοχές, πράγμα που σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο. Ο Ζελένσκι είναι διαθέσιμος». Ωστόσο, οι συμφωνίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Ο Φινλανδός πρόεδρος Άλεξ Στουμπ ενημερώνει ότι υπάρχει επίσης ένα έγγραφο σχετικά με την «ακολουθία»: η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει το Ντονέτσκ, ωστόσο το σχέδιο ανασυγκρότησης ύψους 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων υπάρχει προς το παρόν μόνο στα χαρτιά, καθώς τα κεφάλαια δεν είναι διαθέσιμα. Ούτε είναι σαφές ότι ο Πούτιν θα δεχόταν εγγυήσεις ασφάλειας που περιλαμβάνουν στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Την Πέμπτη, ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι απευθύνθηκε στον Γουίτκοφ: «Είμαι ευχαριστημένος που η ειρήνη φαίνεται κοντά, αλλά ο Πούτιν δεν είναι άνθρωπος της ειρήνης. Χρειαζόμαστε μια συμφωνία που δεν θα σπείρει τους σπόρους ενός άλλου πολέμου».