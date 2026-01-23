Politico: 800 δισ. δολάρια ελπίζουν να συγκεντρώσουν Ευρώπη και ΗΠΑ για την ανoικοδόμηση της Ουκρανίας

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, όταν τελειώσει ο πόλεμος, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το POLITICO.

Το 18σέλιδο έγγραφο περιγράφει ένα δεκαετές σχέδιο για την εγγύηση της ανάκαμψης της Ουκρανίας με ταχεία πορεία προς την ένταξη στην ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαβίβασε τα σχέδια στις πρωτεύουσες της ΕΕ πριν από τη σύνοδο κορυφής των ηγετών, την Πέμπτη το βράδυ, όπου συζητήθηκε το έγγραφο, με ημερομηνία 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους της ΕΕ και διπλωμάτες που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους για να μιλήσουν για το ευαίσθητο θέμα.

Ενώ οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον ετοιμάζουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και προωθούν την Ουκρανία ως μελλοντικό μέλος της ΕΕ και επενδυτικό προορισμό, η στρατηγική εξαρτάται από μια εκεχειρία που παραμένει αβέβαιη — αφήνοντας το σχέδιο ευημερίας ευάλωτο όσο συνεχίζονται οι μάχες, γράφει το POLITICO.

Η χρηματοδότηση

Η στρατηγική χρηματοδότησης εκτείνεται μέχρι το 2040, παράλληλα με ένα άμεσο επιχειρησιακό σχέδιο 100 ημερών για την έναρξη των έργων. Ωστόσο, σύμφωνα με την BlackRock, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, η οποία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σχέδιο ανασυγκρότησης σε εθελοντική βάση, το σχέδιο ευημερίας θα δυσκολευτεί να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις εάν η σύγκρουση συνεχιστεί.

«Σκεφτείτε το. Αν είστε συνταξιοδοτικό ταμείο, είστε υπεύθυνοι έναντι των πελατών σας, των συνταξιούχων σας. Είναι σχεδόν αδύνατο να επενδύσετε σε μια ζώνη πολέμου», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της BlackRock, Philipp Hildebrand, την Τετάρτη σε συνέντευξη στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Νομίζω ότι πρέπει να γίνει σταδιακά και αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο».

Το σχέδιο ευημερίας αποτελεί μέρος ενός σχεδίου ειρήνης 20 σημείων που οι ΗΠΑ προσπαθούν να προωθήσουν μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας. Υποθέτει ρητά ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας είναι ήδη σε ισχύ. Εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η Ουκρανία μπορεί να μεταβεί από την επείγουσα βοήθεια στην αυτοσυντηρούμενη ευημερία.

Οι ΗΠΑ αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της Ουκρανίας. Αντί να παρουσιάζει την Ουάσιγκτον κυρίως ως δωρητή, το έγγραφο τοποθετεί τις ΗΠΑ ως στρατηγικό οικονομικό εταίρο, επενδυτή και άγκυρα αξιοπιστίας για την ανάκαμψη της Ουκρανίας.

Πώς θα συγκεντρωθούν τα χρήματα

Το έγγραφο προβλέπει επίσης την άμεση συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών και υπογραμμίζει τον ρόλο της Αμερικής ως παράγοντα που κινητοποιεί ιδιωτικά κεφάλαια. Ο διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, Larry Fink, συμμετείχε στις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο μαζί με τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, και τον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ.

Κατά τα επόμενα 10 χρόνια, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και οι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν δεσμευτεί να δαπανήσουν 500 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η Κομισιόν σκοπεύει να δαπανήσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια ευρώ για το Κίεβο μέσω δημοσιονομικής στήριξης και επενδυτικών εγγυήσεων, στο πλαίσιο του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης από το 2028.

Η χρηματοδότηση αυτή αναμένεται να αποδεσμεύσει 207 δισεκατομμύρια ευρώ σε επενδύσεις για την Ουκρανία. Οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν κεφάλαια μέσω ενός ειδικού Ταμείου Επενδύσεων ΗΠΑ-Ουκρανίας για την Ανασυγκρότηση, αλλά δεν ανέφεραν συγκεκριμένο ποσό.

Αν και ο Τραμπ μείωσε τη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του πολέμου, έδειξε προθυμία να επενδύσει στη χώρα μετά το τέλος της σύγκρουσης. Η Ουάσιγκτον φέρεται έτοιμη να επενδύσει σε κρίσιμα ορυκτά, υποδομές, ενέργεια και τεχνολογικά έργα στην Ουκρανία.

Ωστόσο, είναι απίθανο να σημειωθεί άνθηση των επιχειρήσεων πριν επέλεθει η ειρήνη στο Ανατολικό Μέτωπο, γράφει το POLITICO. «Είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί σε μεγάλη κλίμακα, όσο συνεχίζουν να πετούν drones και πύραυλοι», δήλωσε ο Hildebrand της BlackRock.