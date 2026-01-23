BBC: Στους 165.661 νεκρούς οι ρωσικές απώλειες από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Πόλεμος, Ουκρανία, Ρώσος στρατιώτης
πηγή: EPA/Maria Senovilla

Το BBC σε συνεργασία με τον ρωσικό ιστότοπο ερευνητικής δημοσιογραφίας mediazona και ομάδα εθελοντών έχει ταυτοποιήσει με στοιχεία από ανοιχτές πηγές τον θάνατο 165.661 στρατιωτικών που έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στην πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Εξ αυτών 465 είναι οι νεκροί που ανήκουν σε μικρούς υπό εξαφάνιση λαούς στη Ρωσία, και οι απώλειες αυτών των μικρών λαών υπερβαίνουν αναλογικά τις απώλειες όλων των υπολοίπων εθνοτήτων που διαβιούν στη Ρωσία.

Από τις αρχές Ιανουαρίου έχουν δημοσιευθεί οι νεκρολογίες τουλάχιστον 3.605 Ρώσων στρατιωτικών.

Ο αριθμός αυτός είναι περίπου ίδιος με τον αριθμό των νεκρών του Ιανουαρίου του 2024. Αυτό δείχνει ενδεχομένως, επισημαίνει η ρωσική υπηρεσία του BBC, ότι η ένταση των εχθροπραξιών δεν μειώνεται, παρά τις διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλλονται για τον τερματισμό τους.

Νέα στοιχεία για νεκρούς στρατιωτικούς καταφθάνουν καθημερινά, γράφει το BBC, επισημαίνοντας ότι για να υπάρξει λεπτομερής ανάλυση της δυναμικής των απωλειών το 2025 θα χρειασθούν μερικοί μήνες εργασίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σύνδρομο Alagille: ένα σπάνιο γενετικό νόσημα που οδηγεί σε προοδευτική ηπατική ανεπάρκεια

Ο ΙΣΑ ζητάει απλοποίηση των διαδικασιών για την άσκηση ιδιωτικού έργου γιατρών του ΕΣΥ

Νέο ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ για ανέργους: Τη Δευτέρα η πρεμιέρα – Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις 2,1% στα οικοδομικά υλικά τον Δεκέμβριο του 2025 – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:37 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Politico: 800 δισ. δολάρια ελπίζουν να συγκεντρώσουν Ευρώπη και ΗΠΑ για την ανoικοδόμηση της Ουκρανίας

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ ελπίζουν να προσελκύσουν 800 δισεκατομμύρια δολάρια από δημόσιους και ιδιωτικο...
18:32 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Συνελήφθη στο Μεξικό ο πρώην Ολυμπιονίκης Ράιαν Γουέντινγκ – Ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους καταζητούμενους του FBI

Συνελήφθη ο πρώην Ολυμπιονίκης της εθνικής ομάδας snowboard του Καναδά, Ράιαν Γουέντινγκ, ο οπ...
17:56 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: «Μικρό καλάθι» για τις ξαφνικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι – Τα «αγκάθια» και το ραντεβού ΗΠΑ-Ρωσίας πριν από την τριμερή

Οι τριμερείς συνομιλίες της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας άρχισαν στα Ηνωμέ...
17:12 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Προκαλούν οι Τούρκοι για την Ακρόπολη – «Ειδικοί» καταγγέλλουν την Ελλάδα ότι αφήνει στο περιθώριο την… οθωμανική πολιτιστική κληρονομιά

Προκλητικό δημοσίευμα φιλοκυβερνητικής ιστοσελίδας υποστηρίζει ότι η Ελλάδα αναδεικνύει αρχαία...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι