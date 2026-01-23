Πόλεμος στην Ουκρανία: «Μικρό καλάθι» για τις ξαφνικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι – Τα «αγκάθια» και το ραντεβού ΗΠΑ-Ρωσίας πριν από την τριμερή

Οι τριμερείς συνομιλίες της Ουκρανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας άρχισαν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Παρασκευή, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή συνάντηση στην οποία συμμετείχαν και οι τρεις χώρες από την πλήρη εισβολή της Μόσχας το 2022.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ επιβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα συμμετάσχει μαζί με εκπροσώπους της Ουκρανίας και των ΗΠΑ στην «πρώτη συνάντηση της τριμερούς ομάδας εργασίας για θέματα ασφάλειας» στο Αμπού Ντάμπι.

Οι συνομιλίες έρχονται μετά τη συνάντηση την Πέμπτη του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και του γαμπρού του, Τζάρετ Κούσνερ, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία διήρκεσε πάνω από τρεις ώρες. Ο Ουσάκοφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες αυτές «εξαιρετικά ουσιαστικές, εποικοδομητικές και, θα έλεγα, εξαιρετικά ειλικρινείς και εμπιστευτικές».

Ωστόσο, προειδοποίησε επίσης ότι «χωρίς την επίλυση του εδαφικού ζητήματος… δεν πρέπει να υπολογίζουμε στην επίτευξη μακροπρόθεσμης λύσης». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να επιδιώκει τους στόχους της «στο πεδίο της μάχης, όπου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις κατέχουν τη στρατηγική πρωτοβουλία», έως ότου επιτευχθεί συμφωνία.

Τα σημεία τριβής

Οι πρόσφατες προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, με τις απαιτήσεις της Μόσχας από την Ουκρανία να παραδώσει εδάφη που διεκδικεί, αλλά δεν έχει καταλάβει η Ρωσία να αποτελούν από καιρό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις.

Η Ρωσία κατέχει περίπου το 20% του εδάφους που αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο ως μέρος της κυρίαρχης Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου σχεδόν του συνόλου της περιοχής Λουγκάνσκ και τμημάτων των περιοχών Ντονέτσκ, Χερσόν και Ζαπορίζια.

Οι μακροχρόνιες απαιτήσεις της Μόσχας περιλαμβάνουν την παράδοση από την Ουκρανία του συνόλου αυτών των τεσσάρων περιοχών, τις οποίες έχει προσαρτήσει αλλά δεν έχει κατακτήσει ακόμα πλήρως.

Συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν επίσης το Σάββατο «εάν χρειαστεί», δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και πρόσθεσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Κιρίλ Ντμίτριεφ, θα συναντηθεί επίσης ξεχωριστά, κατ’ ιδίαν με τον Γουίτκοφ, για να συζητήσουν οικονομικά θέματα.

Λίγες ώρες πριν από την πτήση του για τη Μόσχα, ο Γουίτκοφ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν «καταλήξει σε ένα μόνο ζήτημα», υποδηλώνοντας ότι η συμφωνία ήταν πιθανώς εφικτή.

«Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει σε ένα μόνο ζήτημα, το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, και αυτό σημαίνει ότι είναι επιλύσιμο», δήλωσε ο ίδιος σε εκδήλωση στο Νταβός την Πέμπτη. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε την Παρασκευή να δώσει λεπτομέρειες για τις διατάξεις που συζητούνται, αλλά επέμεινε ότι η αποχώρηση της Ουκρανίας από την περιοχή του Ντονμπάς είναι «πολύ σημαντική προϋπόθεση».

Ξαφνικές oι συνομιλίες

Αυτή η πρώτη τριμερής συνάντηση φάνηκε να εμφανίζεται από το πουθενά, προωθημένη κυρίως από τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός — παρουσιάζοντας μια ιδέα με την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε παίξει στα τέλη του περασμένου έτους ως κάτι που θα συνέβαινε μέσα σε λίγες ώρες. Πιθανότατα δεν θα μάθουμε ποτέ αν αυτό έπιασε το Κρεμλίνο απροετοίμαστο και το ώθησε να συμμετάσχει, για να μην διακινδυνεύσει να αγνοήσει δημοσίως τη διαδικασία των ΗΠΑ, σχολιάζει το CNN.

Οι τρεις πλευρές συναντώνται τώρα, για πρώτη φορά, σε αυτό που ο Ζελένσκι ονόμασε «επίπεδο διαπραγματευτών», στο Αμπού Ντάμπι. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός και σημαίνει ότι οι μελλοντικές συναντήσεις θα πρέπει να βρουν έναν λόγο για να απορρίψουν αυτή τη νέα, πιο αποτελεσματική μορφή. Ωστόσο, οι Ρώσοι κατάφεραν να εκφράσουν την αποδοχή τους με μια ελαφρά αδιαφορία.

Η Μόσχα έχει αποφασίσει σαφώς να στείλει μια εντελώς διαφορετική ομάδα, περιορίζοντας τα θέματα που μπορούν να συζητηθούν και την ταχύτητα των αποτελεσμάτων. Οι επικριτές του Κρεμλίνου θα το επισημάνουν ως ένα ακόμη σημάδι ότι απλώς καθυστερούν τις διπλωματικές προσπάθειες του Τραμπ, καθώς περιμένουν περισσότερες στρατιωτικές εξελίξεις στο μέτωπο.