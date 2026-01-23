Θανάσης Λάλας: «Ήμουν 186 κιλά και τώρα είμαι κάτω από τα 100 – Στο Τόκιο δεν μπορούσα να βρω να αγοράσω ρούχα»

Σύνοψη από το

  • Ο Θανάσης Λάλας αποκάλυψε ότι έχασε 96 κιλά, με αφετηρία ένα περιστατικό που έζησε στο Τόκιο και τον οδήγησε στην απόφαση να αλλάξει τρόπο ζωής.
  • Στην Ιαπωνία, έχοντας χάσει τη βαλίτσα του, αδυνατούσε να βρει ρούχα στο μέγεθός του, περιγράφοντας την εμπειρία ως «ένα μαρτύριο». Αυτό το γεγονός τον ώθησε να αναθεωρήσει τη σχέση του με το φαγητό.
  • Ο δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι η λύση δεν είναι η δίαιτα αλλά ένας σταθερός τρόπος ζωής, καθώς πλέον τρέχει 10 χιλιόμετρα καθημερινά στον Υμηττό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Θανάσης Λάλας: «Ήμουν 186 κιλά και τώρα είμαι κάτω από τα 100 – Στο Τόκιο δεν μπορούσα να βρω να αγοράσω ρούχα»

Για τα πολλά κιλά που έχασε μίλησε ο Θανάσης Λάλας στην εκπομπή «Το Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα, περιγράφοντας τόσο τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του όσο και το περιστατικό που έζησε στο Τόκιο, το οποίο αποτέλεσε την αφετηρία για να πάρει την απόφαση να χάσει βάρος. Ο γνωστός δημοσιογράφος εξήγησε πώς έφτασε να χάσει 96 κιλά, αλλά και πώς κατάλαβε ότι το ζητούμενο δεν είναι μια δίαιτα, αλλά ένας σταθερός τρόπος ζωής.

«Έχω χάσει 96 κιλά. Δεν ήμουνα 196, ήμουνα 186 και είμαι κάτω από τα 100. Το 2010 είχα κάνει ένα ταξίδι στο Τόκιο, στην Ιαπωνία, για να κάνω συνεντεύξεις. Όταν πήγα, είχα χάσει τη βαλίτσα. Θα καθόμουνα τέσσερις μέρες εκεί… Έπρεπε να αγοράσω ρούχα από ’κει. Και δεν μπορούσα να βρω να αγοράσω ρούχα. Ήταν ένα μαρτύριο. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί, δεν υπήρχε τρόπος να βρω μια λύση. Οπότε πήγαινα στο ξενοδοχείο, 9 η ώρα το βράδυ, έβγαζα τα ρούχα μου, τα ’δινα, τα πλένανε και το πρωί στις 9 η ώρα μου τα έφερναν σιδερωμένα τα ρούχα για να ξεκινήσω να κάνω τα ραντεβού και να συνεχίσω. Οπότε μέσα στο αεροπλάνο άρχισα να νιώθω περίεργα, ας πούμε. Και με το που γύρισα, αποφάσισα ότι πια τελείωσε η ιστορία αυτή», αποκάλυψε ο Θανάσης Λάλας.

Στη συνέχεια, ο ίδιος αναφέρθηκε στις πολλές προσπάθειες που είχε κάνει στο παρελθόν για να χάσει βάρος, εξηγώντας πώς κατέληξε στα δικά του συμπεράσματα μέσα από την εμπειρία του. «Πάντα έκανα δίαιτες. Το προσπαθούσα. Έχω βγάλει μερικά δικά μου συμπεράσματα. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει δίαιτα πάνω από τρεις μήνες. Στους τρεις μήνες τη σπάει. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ανθεκτικότητα που τουλάχιστον εγώ εμπειρικά έχω γνωρίσει. Και μετά αρχίζεις, “ναι, δεν πειράζει”, “μια μέρα ήτανε”, “κοίταξε”, “αφού…” και ξαναπέφτεις μέσα σ’ αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Θανάσης Λάλας τόνισε ότι εκείνη τη στιγμή κατάλαβε πως η λύση δεν βρίσκεται σε μια εξαντλητική δίαιτα, αλλά σε μια συνολική αλλαγή καθημερινότητας. «Κατάλαβα ότι το ζητούμενο είναι τρόπος ζωής. Όχι η δίαιτα. Η εξαντλητική. Εγώ τώρα έχω ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Δεν μπορεί με τίποτα να πάρω κιλά. Γιατί κάθε πρωί στις πέντε και τέταρτο ανεβαίνω στο βουνό και τρέχω 10 χιλιόμετρα. Κάθε μέρα. Την ώρα που βγαίνω απ’ το σπίτι για να πάω να κάνω αυτό το πράγμα, κάθε μέρα τα βάζω με τον εαυτό μου. “Πού πας;”. “Είναι δυνατόν;”. Και έχω βρει κι ένα τέχνασμα. Επειδή πηγαίνω στον Υμηττό και τρέχω… Πηγαίνω πάντα με ταξί, οπότε να μην έχω κανένα περιθώριο να μπω στο αυτοκίνητο να γυρίσω επειδή μετάνιωσα. Πρέπει να γυρίσω με τα πόδια από ’κει. Οπότε τρέχω εκεί και πρέπει να γυρίσω και στο σπίτι».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περισσότεροι από 17.000 πολίτες έχουν ήδη εξυπηρετηθεί από τις Κινητές Ομάδες Υγείας

Πρησμένα δάχτυλα: Ποιες παθήσεις μπορεί να τα προκαλέσουν

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά τα καταστήματα αύριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Πληρωμές με IRIS: Έρχονται νέες αλλαγές στις συναλλαγές – Τι εξετάζει η ΔΙΑΣ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
04:34 , Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

Φαίη Σκορδά: Η στήριξη από τον Θέμο Αναστασιάδη με … 20 τούρτες σε μια δύσκολη στιγμή της – Δείτε το βίντεο με την άγνωστη ιστορία

Την αναπάντεχη στήριξη που δέχτηκε από τον Θέμο Αναστασιάδη σε μια δύσκολη επαγγελματική της ε...
21:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Πάρις Χίλτον: Η εξομολόγησή της για την διαρροή του sex tape – «Ήταν κακοποίηση, δεν υπήρχαν τότε νόμοι να με προστατεύσουν»

Δύο δεκαετίες μετά τη διαρροή του sex tape που σημάδεψε την προσωπική και δημόσια ζωή της, η Π...
16:59 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Σωτήρης Καλυβάτσης: «Και παλαιότερα και τώρα, η σάτιρα δεν είναι ένα μέσο για να προσβάλλεις»

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και αναφέρθηκε στη σάτιρα, ε...
16:15 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννα Τούνη: Διεκόπη η δίκη της για το revenge porn, θα συνεχιστεί στις 20 Φεβρουαρίου – Δεν προβλήθηκε το επίμαχο βίντεο

Διεκόπη για τις 20 Φεβρουαρίου η δίκη για την υπόθεση του revenge pornτης Ιωάννας Τούνη, η οπο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι