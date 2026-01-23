Ζάκυνθος: Άνδρας συστηνόταν ως ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεμί Μόουζες – Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά τον… θάνατό του

Σενάριο κινηματογραφικής ταινίας θυμίζει η ιστορία ενός άνδρα που έφτασε στη Ζάκυνθο παριστάνοντας τον θρύλο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεμί Μόουζες. Για χρόνια ζούσε στο νησί υποδυόμενος τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή, ώσπου η αλήθεια αποκαλύφθηκε μετά τον θάνατό του.

Ο άνδρας, περίπου 60 ετών, παρουσιάστηκε ως πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Έζησε για επτά χρόνια στη Ζάκυνθο, αγόρασε σπίτι στο Αργάσι και συμμετείχε ενεργά σε τοπικές ποδοσφαιρικές δραστηριότητες. Πολλοί τον πίστεψαν, τον θαύμασαν και του έδωσαν χώρο στην κοινωνία του νησιού, θεωρώντας ότι ανάμεσά τους ζούσε ένας αληθινός αστέρας των γηπέδων.

Κάτοικοι του νησιού θυμούνται τον άνδρα με ανάμεικτα συναισθήματα. «Εγώ τους γνώρισα εδώ και περίπου 10 χρόνια. Μου παρουσιάστηκε μόνο με το κανονικό του όνομα. Εγώ το έμαθα ότι παρουσιαζόταν ως ποδοσφαιριστής μετά από τον θάνατό του», αναφέρει ένας από αυτούς.

Στέλεχος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας του νησιού: «Αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε στη φωτογραφία, ζούσε 7 χρόνια στη Ζάκυνθο. Αγόρασε σπίτι στο Αργάσι. Ασχολήθηκε για λίγο με το ποδόσφαιρο και είχε συστηθεί σε όλους μας, ως αυτός που έλεγε ότι είναι».

Η ζωή του κυλούσε ήρεμα. Είχε αναλάβει για λίγο μια τοπική ομάδα, ενώ γύρω του είχε δημιουργηθεί μια εικόνα θαυμασμού. Όλα όμως κατέρρευσαν όταν πέθανε. Τότε αποκαλύφθηκε ότι ο αληθινός Ρεμί Μόουζες ζούσε στη Βρετανία και δεν είχε καμία σχέση με τον άνδρα που βρισκόταν στη Ζάκυνθο.

Μια αθλήτρια του νησιού θυμάται: «Ήταν πολύ φιλικός, φαινόταν ότι ήξερε από ποδόσφαιρο. Μας είχε κάνει λίγο εντύπωση, αλλά ξέρετε… πολλοί από το εξωτερικό όταν βγαίνουν στη σύνταξη προτιμούν ένα πιο ήσυχο μέρος. Ίσως να ήθελε να βοηθήσει μία γυναικεία ομάδα. Θυμάμαι που λέγαμε ότι δεν μοιάζει για την ηλικία του».

Άλλος κάτοικος της περιοχής περιγράφει πώς αποκαλύφθηκε η απάτη: «Ξεγέλασε αρκετό κόσμο εδώ στο νησί, φάνηκε αφότου απεβίωσε. Προσφέρθηκε ως εθελοντής, λέγοντας ότι ήταν πρώην ποδοσφαιριστής. Η γυναίκα του τον έντυσε στο φέρετρο με ρούχα της Manchester United από την κορυφή ως τα νύχια. Δεν μιλάμε για απλά ρούχα, αλλά για πανάκριβα πράγματα. Έλεγε και στις αθλήτριες ότι “εγώ είμαι ο τάδε”. Στο νησί ζουν και Άγγλοι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι, όταν είδαν την είδηση, κατάλαβαν ότι ο πραγματικός Remi Moses ζει κανονικά. Μάλιστα, υπάλληλοι της Manchester United επικοινώνησαν μαζί μας για να ρωτήσουν αν μας είχε εξαπατήσει ή αν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα».

Σύμφωνα με μάρτυρες, «οικονομικά ήταν ανεξάρτητος και δεν εργάστηκε καθόλου όσο έμενε στο νησί».

Η υπόθεση, που ξεκίνησε ως τοπικό μυστήριο, ταξίδεψε μέχρι τη Βρετανία, προκαλώντας αίσθηση για την απίστευτη αυτή ιστορία ενός ανθρώπου που έζησε, κυριολεκτικά, μέσα στον μύθο ενός άλλου.