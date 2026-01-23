Bild: Στο «στόχαστρο» της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας – Ως «ακατέργαστο διαμάντι» τον χαρακτηρίζει η γερμανική εφημερίδα

Σύνοψη από το

  • Η γερμανική εφημερίδα Bild φέρνει στο προσκήνιο τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, παρουσιάζοντάς τον ως έναν από τους πιο περιζήτητους νεαρούς ποδοσφαιριστές, με την Μπορούσια Ντόρτμουντ να εμφανίζεται αποφασισμένη για την απόκτησή του.
  • Η Ντόρτμουντ τον χαρακτηρίζει «ακατέργαστο διαμάντι» και τον κρίνει ιδανικό για το μοντέλο ανάπτυξης νέων παικτών της, με τον αθλητικό διευθυντή να τον βλέπει ως τον «νέο Τζουντ Μπέλιγχαμ».
  • Ενώ η Μπάγερν φαίνεται να έχει στραφεί αλλού, η Τσέλσι παραμένει στο κάδρο με διερευνητικές επαφές, ενώ η Γκενκ φέρεται να ζητά 40-45 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του το 2026.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Κωνσταντίνος Καρέτσας

Τον Κωνσταντίνο Καρέτσα φέρνει στο προσκήνιο η γερμανική εφημερίδα Bild, παρουσιάζοντάς τον ως έναν από τους πιο περιζήτητους νεαρούς ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ εμφανίζεται αποφασισμένη να κινηθεί για την απόκτησή του, την ώρα που Τσέλσι και Μπάγερν Μονάχου παρακολουθούν στενά την υπόθεση, με το κόστος της μεταγραφής να εκτιμάται στα 40-45 εκατομμύρια ευρώ.

Με τίτλο «Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ποντάρει σε δύο σούπερ διαμάντια!», η Bild αναλύει τη στρατηγική του γερμανικού συλλόγου, ο οποίος στοχεύει στην απόκτηση «των δύbuildο μεγαλύτερων ταλέντων του βελγικού πρωταθλήματος, του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Ζενό Ντεμπάστ της Άντερλεχτ». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ομάδα του Ντόρτμουντ θεωρεί ότι οι δύο αυτοί παίκτες μπορούν να εξελιχθούν σε επενδύσεις με μεγάλη μεταπωλητική αξία, όπως συνέβη με άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές που ανέδειξε τα προηγούμενα χρόνια.

Η Ντόρτμουντ, όπως αναφέρει η Bild, «παζαρεύει» ήδη την υπόθεση του Καρέτσα, κρίνοντάς τον ιδανικό για το γνωστό μοντέλο ανάπτυξης νέων παικτών που ακολουθεί. Το άρθρο χαρακτηρίζει τον 18χρονο διεθνή ως «ακατέργαστο διαμάντι», υπογραμμίζοντας ότι ο σύλλογος επιδιώκει να κινηθεί γρήγορα ώστε να προλάβει τη Τσέλσι και τη Μπάγερν Μονάχου, οι οποίες επίσης δείχνουν έντονο ενδιαφέρον.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Σεμπάστιαν Κελ, βλέπει στον Καρέτσα τον «νέο Τζουντ Μπέλιγχαμ», λόγω του τρόπου παιχνιδιού του αλλά και της δυνατότητας εξέλιξής του σε ποδοσφαιριστή με υψηλή μεταπωλητική αξία. Η αναφορά αυτή ενισχύει τη θέση του Έλληνα μεσοεπιθετικού στο πλάνο της Ντόρτμουντ για στοχευμένες μεταγραφές που θα αποφέρουν μελλοντικά σημαντικά κέρδη.

Την ίδια ώρα, η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει να παρακολουθεί την περίπτωσή του, ωστόσο, σύμφωνα με την εκπομπή «Bayern Insider» της Bild, με παρουσιαστές τους Κρίστιαν Φαλκ και Τόμπι Άλτσαφελ, ο παίκτης φαίνεται να έχει στραφεί προς άλλες προοπτικές. Έτσι, οι Βαυαροί φέρονται να εστιάζουν πλέον σε διαφορετικούς στόχους, όπως ο Βιρτς.

Στο κάδρο παραμένει και η Τσέλσι, η οποία, σύμφωνα με τη Bild, έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές με στόχο να αποκτήσει προβάδισμα έναντι των άλλων ομάδων. Η κινητικότητα αυτή επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από τον νεαρό διεθνή, ο οποίος έχει τραβήξει τα βλέμματα πολλών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η χρηματιστηριακή αξία του Καρέτσα εκτιμάται στα 28 εκατομμύρια ευρώ, όμως, όπως αναφέρει η Bild, για να συναινέσει η Γκενκ στην παραχώρησή του το καλοκαίρι του 2026, η πρόταση θα πρέπει να αγγίξει ή να ξεπεράσει τα 40-45 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό συμβεί, θα πρόκειται για ρε

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

4 χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο σύντροφος της ζωής σας

Σύνδρομο Alagille: ένα σπάνιο γενετικό νόσημα που οδηγεί σε προοδευτική ηπατική ανεπάρκεια

Συντάξεις: Τι αναδρομικά θα πληρωθούν το 2026

Γεωγραφική ένδειξη για τα χειροτεχνικά προϊόντα: Τι αλλάζει με τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:19 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Αλέξης Τσίπρας: Ταξίδεψε στη Βουδαπέστη για να δει από κοντά τον αγώνα «Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός» – ΦΩΤΟ

Απο κοντά παρακολούθησε τον αγώνα «Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός» ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθ...
16:36 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Βόμβα από την «AS»: Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχωρεί από την Euroleague και πάει στο… NBA Europe

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «AS» φέρνει στο φως μια είδηση-βόμβα για το μ...
12:41 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Εθνική ομάδα: Φιλικό με την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου

Η εθνική ομάδα των ανδρών θα παίξει φιλικό παιχνίδι με την Ουγγαρία στις 31 Μαρτίου (20:00) στ...
11:05 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

Πόλο: Η Eθνική απέναντι στην Ουγγαρία για το πρώτο μετάλλιο και με το βλέμμα στην κορυφή

Αντιμέτωπη με τα… φαντάσματα του παρελθόντος, αλλά αποφασισμένη και σίγουρη για τις δυνα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι