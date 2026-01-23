Bild: Στο «στόχαστρο» της Ντόρτμουντ ο Καρέτσας – Ως «ακατέργαστο διαμάντι» τον χαρακτηρίζει η γερμανική εφημερίδα

Τον Κωνσταντίνο Καρέτσα φέρνει στο προσκήνιο η γερμανική εφημερίδα Bild, παρουσιάζοντάς τον ως έναν από τους πιο περιζήτητους νεαρούς ποδοσφαιριστές στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ εμφανίζεται αποφασισμένη να κινηθεί για την απόκτησή του, την ώρα που Τσέλσι και Μπάγερν Μονάχου παρακολουθούν στενά την υπόθεση, με το κόστος της μεταγραφής να εκτιμάται στα 40-45 εκατομμύρια ευρώ.

Με τίτλο «Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ποντάρει σε δύο σούπερ διαμάντια!», η Bild αναλύει τη στρατηγική του γερμανικού συλλόγου, ο οποίος στοχεύει στην απόκτηση «των δύbuildο μεγαλύτερων ταλέντων του βελγικού πρωταθλήματος, του Κωνσταντίνου Καρέτσα και του Ζενό Ντεμπάστ της Άντερλεχτ». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ομάδα του Ντόρτμουντ θεωρεί ότι οι δύο αυτοί παίκτες μπορούν να εξελιχθούν σε επενδύσεις με μεγάλη μεταπωλητική αξία, όπως συνέβη με άλλους νεαρούς ποδοσφαιριστές που ανέδειξε τα προηγούμενα χρόνια.

Η Ντόρτμουντ, όπως αναφέρει η Bild, «παζαρεύει» ήδη την υπόθεση του Καρέτσα, κρίνοντάς τον ιδανικό για το γνωστό μοντέλο ανάπτυξης νέων παικτών που ακολουθεί. Το άρθρο χαρακτηρίζει τον 18χρονο διεθνή ως «ακατέργαστο διαμάντι», υπογραμμίζοντας ότι ο σύλλογος επιδιώκει να κινηθεί γρήγορα ώστε να προλάβει τη Τσέλσι και τη Μπάγερν Μονάχου, οι οποίες επίσης δείχνουν έντονο ενδιαφέρον.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Σεμπάστιαν Κελ, βλέπει στον Καρέτσα τον «νέο Τζουντ Μπέλιγχαμ», λόγω του τρόπου παιχνιδιού του αλλά και της δυνατότητας εξέλιξής του σε ποδοσφαιριστή με υψηλή μεταπωλητική αξία. Η αναφορά αυτή ενισχύει τη θέση του Έλληνα μεσοεπιθετικού στο πλάνο της Ντόρτμουντ για στοχευμένες μεταγραφές που θα αποφέρουν μελλοντικά σημαντικά κέρδη.

Την ίδια ώρα, η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει να παρακολουθεί την περίπτωσή του, ωστόσο, σύμφωνα με την εκπομπή «Bayern Insider» της Bild, με παρουσιαστές τους Κρίστιαν Φαλκ και Τόμπι Άλτσαφελ, ο παίκτης φαίνεται να έχει στραφεί προς άλλες προοπτικές. Έτσι, οι Βαυαροί φέρονται να εστιάζουν πλέον σε διαφορετικούς στόχους, όπως ο Βιρτς.

Στο κάδρο παραμένει και η Τσέλσι, η οποία, σύμφωνα με τη Bild, έχει ήδη πραγματοποιήσει διερευνητικές επαφές με στόχο να αποκτήσει προβάδισμα έναντι των άλλων ομάδων. Η κινητικότητα αυτή επιβεβαιώνει το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει γύρω από τον νεαρό διεθνή, ο οποίος έχει τραβήξει τα βλέμματα πολλών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Η χρηματιστηριακή αξία του Καρέτσα εκτιμάται στα 28 εκατομμύρια ευρώ, όμως, όπως αναφέρει η Bild, για να συναινέσει η Γκενκ στην παραχώρησή του το καλοκαίρι του 2026, η πρόταση θα πρέπει να αγγίξει ή να ξεπεράσει τα 40-45 εκατομμύρια ευρώ. Αν αυτό συμβεί, θα πρόκειται για ρε