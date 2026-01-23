Marseaux: «Ο καθένας σκέφτεται ό,τι θέλει, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους – Eγώ πάω με αυτό που νιώθω»

  • Η Marseaux βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, όπου μίλησε για τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026 και το τραγούδι της «Χάνομαι». Η καλλιτέχνις αποκάλυψε πως από μικρή ονειρευόταν να συμμετάσχει στη Eurovision.
  • Αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσίαση του τραγουδιού της, δηλώνοντας: «Στην αρχή ακούστηκε “α, περιμέναμε κάτι άλλο”. Ο καθένας σκέφτεται ό,τι θέλει… Εγώ πάω με αυτό που νιώθω».
  • Η pop τραγουδίστρια τόνισε την αφοσίωσή της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι αν εγώ εκπροσωπήσω τη χώρα, θα δώσω το 150%. Αυτό μπορώ να κάνω».
Η Marseaux βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, το απόγευμα της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου, όπου τη συνάντησαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Η τραγουδίστρια μίλησε για τη συμμετοχή της στον εθνικό τελικό για τη Eurovision 2026, για το τραγούδι της «Χάνομαι», αλλά και για τα σχόλια που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα.

Η καλλιτέχνις αποκάλυψε πως από μικρή ονειρευόταν να συμμετάσχει στη Eurovision. «Ήθελα να πάω στη Eurovision. Από μικρούλα έβλεπα με τη μαμά μου και της έλεγα “Μαμά, κάποια στιγμή θέλω να πάω κι εγώ”. Από την πρώτη μέρα είχα πει ότι θέλω να πάρω μέρος, απλά δεν ήμουν σίγουρη αν θα δηλώσω συμμετοχή γιατί δεν ήξερα αν είχα το κατάλληλο κομμάτι. Και μπήκαμε με τον συνεργάτη μου – κολλητό μου, τον Solmeister, στο στούντιο και είπαμε “Πάμε να το δούμε, πώς και τι”. Και μας βγήκε αυτό το κομμάτι που ακούει τώρα ο κόσμος. Ήθελα να το δοκιμάσω, απλά δεν ήξερα αν θα το ’χα κάνει φέτος», είπε χαρακτηριστικά.

Η Marseaux αναφέρθηκε και στις αντιδράσεις που προκάλεσε η παρουσίαση του τραγουδιού της. «Μου λένε ότι ανατριχιάζουν με το κομμάτι κι είναι πολύ Eurovision. Το σκέφτονται επάνω στη σκηνή. Στην αρχή το φοβόμουν, αλλά εγώ είμαι πολύ σίγουρη για το κομμάτι που παρουσίασα. Στην αρχή ακούστηκε “α, περιμέναμε κάτι άλλο”. Ο καθένας σκέφτεται ό,τι θέλει για να ακούσει κάτι. Εγώ πάω με αυτό που νιώθω, δούλεψα και πιστεύω και δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους», ανέφερε.

Η τραγουδίστρια σημείωσε ακόμη ότι δεν γνωρίζει αν η ήδη υπάρχουσα αναγνωρισιμότητά της είναι πλεονέκτημα για τη συμμετοχή της. «Δεν ξέρω αν είναι πλεονέκτημα για τη συμμετοχή το γεγονός πως είμαι ήδη γνωστή. Στην αρχή το φοβόμουν λίγο, γιατί εγώ είμαι πολύ σίγουρη γι’ αυτό που παρουσίασα, παρ’ όλα αυτά ακούστηκαν πολλά “α, περιμέναμε και κάτι άλλο”. Δεν ξέρω», είπε.

«Το ένστικτο με έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα. Ξέρω ότι αν εγώ εκπροσωπήσω τη χώρα, θα δώσω το 150%. Αυτό μπορώ να κάνω», τόνισε η pop τραγουδίστρια.

21:40 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

