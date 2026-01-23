Ουκρανία: Ουδέτερες ζώνες ασφαλείας και μηχανισμοί ελέγχου στο τραπέζι της τριμερούς στο Άμπου Ντάμπι

Οι ουδέτερες ζώνες ασφαλείας και διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου είναι μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στη συνάντηση της τριμερούς ομάδας εργασίας Ρωσίας-ΗΠΑ-Ουκρανίας για την ειρήνευση στην Ουκρανία, οι οποίες είναι σε εξέλιξη στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο ρωσικό πρακτορειο ειδήσεων TASS.

«Ναι, φυσικά, αυτά τα θέματα: οι ζώνες ασφαλείας, διάφοροι μηχανισμοί ελέγχου, συζητήθηκαν στη συνάντηση μαζί με άλλα σημαντικά θέματα», ανέφερε η πηγή.

Νωρίτερα την Παρασευή, ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπντουλάχ μπιν Ζαΐντ Αλ Ναχάν, ανακοίνωσε την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών της Ρωσίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας. Ο ακριβής τόπος διεξαγωγής των συνομιλιών δεν αποκαλύφθηκε.

Ο βοηθός του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η τριμερής ομάδα εργασίας Ρωσίας-ΗΠΑ-Ουκρανίας για θέματα ασφάλειας θα πραγματοποιήσει την πρώτη της συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι στις 23 Ιανουαρίου.

Της ρωσικής αντιπροσωπείας ηγείται ο Ιγκόρ Κοστιούκοφ, επικεφαλής της Κεντρικής Διεύθυνσης του Γενικού Επιτελείου του ρωσικού στρατού, σύμφωνα με το Ρωσικό πρακτορείο. Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές έχουν επικεφαλής τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Αξίζει να σημειωθςεί ότι ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν, συναντήθηκε με τις τρεις αντιπροσωπείες και ευχήθηκε σε όλους τους συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις επιτυχία. Εξέφρασε επίσης την υποστήριξή του στις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης.