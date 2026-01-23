Τραμπ: Έξαλλοι οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ από την δήλωσή του για τους νεκρούς στο Αφγανιστάν – «Θα είχα ζητήσει συγγνώμη» λέει ο Στάρμερ

«Αν είχα εκφραστεί λανθασμένα με αυτόν τον τρόπο, σίγουρα θα ζητούσα συγγνώμη», δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός της Βρετανίας σχολιάζοντας τις δηλώσεις του προέδρου Τραμπ των ΗΠΑ για τα θύματα του ΝΑΤο στο Αφγανιστάν, δηλώσεις που ο Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «απαράδεκτες».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του NATO, στην εσκτρατεία στο Αφγανιστάν «ήταν λίγο πιο πίσω». «Εμείς ήμασταν στην πρώτη γραμμή», δήλωσε ο Τραμπ, προκαλώντας την οργή των Συμμάχων στο ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως της Βρετανίας η οποία έχασε περισσότερους από 400 στρατιώτες.

Ο Στάρμερ υπονόησε ότι ο Τραμπ πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, ενώ οι συγγενείς των Βρετανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν δεν κρύβουν την οργή τους. Ο Βρετανός πρωθυπουργός ενημερώθηκε ότι η Diane Dernie, μητέρα του Βρετανού αλεξιπτωτιστή Ben Parkinson που σκοτώθηκε στο Αφγανιστάν, απαιτεί συγγνώμη και δήλωσε: «Έχω ξεκαθαρίσει τη θέση μου και αυτό που λέω στη Diane είναι ότι, αν είχα εκφραστεί λανθασμένα με αυτόν τον τρόπο ή είχα πει αυτά τα λόγια, σίγουρα θα ζητούσα συγγνώμη και θα ζητούσα συγγνώμη και από αυτήν». Επανέλαβε επίσης ότι Βρετανία και ΗΠΑ έχουν «πολύ στενές» σχέσεις, οι οποίες, όπως λέει, είναι σημαντικές για την ασφάλεια και την άμυνα.

Ο πρωθυπουργός λέει ότι λόγω αυτής της σχέσης οι δύο χώρες «πολέμησαν μαζί» στο Αφγανιστάν. «Σε αυτό το πλαίσιο, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν τρομερούς τραυματισμούς πολεμώντας για την ελευθερία, πολεμώντας μαζί με τους συμμάχους μας για αυτό που πιστεύουμε», είπε και απότισε φόρο τιμής στα 457 μέλη των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν και σε όσους τραυματίστηκαν και τόνισε ότι δεν θα ξεχάσει ποτέ τη θυσία και την ανδρεία τους.

Το BBC σχολιάζει ότι οι δηλώσεις του Τραμπ θεωρήθηκαν «αναισθησία, προσβλητικές και προδίδπουν ότι είναιθ ανίδεος όσον αφορά τη συμβολή των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν».

Οι δηλώσεις Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε οργή μεταξύ βρετανών βουλευτών και βετεράνων με τον ισχυρισμό του ότι τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τη γραμμή του μετώπου στο Αφγανιστάν. Ο Τραμπ έκανε τα σχόλιά του σε συνέντευξη που έδωσε στο Fox News, στην οποία επανέλαβε την άποψή του ότι το ΝΑΤΟ δεν θα υποστήριζε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν του ζητούνταν.

Όπως είπε, «δεν τους χρειασθήκαμε ποτέ». «Είπαν ότι θα στείλουν μερικά στρατεύματα στο Αφγανιστάν … και το έκαναν, έμειναν λίγο πίσω, λίγο μακριά από τις γραμμές του μετώπου».

Οι παρατηρήσεις του προκάλεσαν καταδίκες απ’ όλο το πολιτικό φάσμα, με επικριτές να επισημαίνουν ότι 457 Βρετανοί σκοτώθηκαν στο Αφγανιστάν και να υπογραμμίζουν το γεγονός ότι ο Τραμπ απέφυγε τη στρατιωτική θητεία του στο Βιετνάμ.

Ο Κάλβιν Μπέιλι, βουλευτής των Εργατικών και πρώην αξιωματικός της RAF, της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος υπηρέτησε στο πλευρό αμερικανικών μονάδων ειδικών επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Press Association ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ «δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα που βίωσαν όσοι από εμάς υπηρέτησαν εκεί».

Η Βρετανία είχε το δεύτερο υψηλότερο αριθμό νεκρών στρατιωτικών στη σύγκρουση στο Αφγανιστάν, μετά τις ΗΠΑ, η οποία είχε 2.461 νεκρούς. Συνολικά οι σύμμαχοι της Αμερικής είχαν 1.160 νεκρούς στη σύγκρουση, περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των θανάτων στις τάξεις του συνασπισμού.

Οι ΗΠΑ παραμένουν η μοναδική χώρα που έχει επικαλεσθεί την πρόβλεψη του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ περί συλλογικής άμυνας, στο πλαίσιο του οποίου η συμμαχία παρέσχε υποστήριξη στις ΗΠΑ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.