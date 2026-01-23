Μαρίνα Σάττι: Το «ZARI» στα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στη Eurovision

  • Η Μαρίνα Σάττι σημειώνει διεθνή διάκριση, καθώς το «ZARI» κατέλαβε τη 10η θέση στο ESC Top 250 για το 2025, αναδεικνυόμενο πρώτο ελληνικό τραγούδι της λίστας. Η καλλιτέχνιδα βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Top 10.
  • Το «ZARI» αποτελεί το δεύτερο τραγούδι του 2024 που βρίσκεται στο Top 10 του ESC Top 250, με μόνο την Κροατία να το ξεπερνά από την ίδια χρονιά.
  • Το 2025, η Μαρίνα Σάττι επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision για ένα αφιέρωμα στην Celine Dion, με την εμφάνισή της να αποσπά ιδιαίτερα θετικές κριτικές.
Μαρίνα Σάττι: Το «ZARI» στα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στη Eurovision

Μια ακόμη μεγάλη διεθνή διάκριση σημειώνει η Μαρίνα Σάττι, καθώς το τραγούδι «ZARI» κατέλαβε τη 10η θέση στο ESC Top 250 για το 2025, τη μεγάλη ετήσια κατάταξη του EFR12 Radio με τα καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision. Παράλληλα, το «ZARI» αναδείχθηκε πρώτο ελληνικό τραγούδι της λίστας, με τη γνωστή καλλιτέχνιδα να βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Top 10.

Η επιτυχία αυτή δείχνει πως το τραγούδι εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό της Eurovision, διατηρώντας την απήχησή του σε παγκόσμιο επίπεδο. Για δεύτερη χρονιά, το «ZARI» συγκαταλέγεται στη δεκάδα των πιο αγαπημένων τραγουδιών όλων των εποχών, στοιχείο που αποδεικνύει τη διαχρονικότητά του και τη δυναμική του στη συνείδηση των φανατικών φίλων του διαγωνισμού.

Αξιοσημείωτο είναι πως το «ZARI» αποτελεί το δεύτερο τραγούδι του 2024 που βρίσκεται στο Top 10, με το μοναδικό κομμάτι της ίδιας χρονιάς που το ξεπερνά να είναι αυτό της Κροατίας, το οποίο κατέλαβε δύο θέσεις υψηλότερα. Το νικητήριο τραγούδι της Eurovision 2024 ακολουθεί μία θέση πιο κάτω, εκτός δεκάδας.

Το 2025, η Μαρίνα Σάττι επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision συμμετέχοντας σε ένα ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν της Celine Dion. Η εμφάνισή της απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές και ξεχώρισε για την καλλιτεχνική της ποιότητα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της σε διεθνές επίπεδο.

Η φετινή λίστα ESC Top 250 παρουσιάστηκε, όπως κάθε χρόνο, με την καθιερωμένη αντίστροφη μετάδοση από το EFR12 Radio, ανά 50 τραγούδια, ύστερα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου μέσω του songfestival.be, με τη συμμετοχή χιλιάδων φίλων της Eurovision απ’ όλο τον κόσμο.

Στην κορυφή της φετινής λίστας βρέθηκε, για ακόμη μία χρονιά, η Loreen με το «Euphoria», κατακτώντας την πρωτιά για 12η φορά στην ιστορία του θεσμού.

Τα 50 πρώτα τραγούδια της κατάταξης

  1. Sweden 2012 – “Euphoria” – Loreen
  2. Sweden 2023 – “Tattoo” – Loreen
  3. Albania 2025 – “Zjerm” – Shkodra Elektronike
  4. Finland 2023 – “Cha Cha Cha” – Käärijä
  5. Spain 2022 – “SloMo” – Chanel
  6. Sweden 2025 – “Bara Bada Bastu” – KAJ
  7. Sweden 2022 – “Hold Me Closer” – Cornelia Jakobs
  8. Croatia 2024 – “Rim Tim Tagi Dim” – Baby Lasagna
  9. Finland 2025 – “Ich Komme” – Erika Vikman
  10. Greece 2024 – “Zari” – Marina Satti
  11. Switzerland 2024 – “The Code” – Nemo
  12. Ukraine 2021 – “Shum” – Go_A
  13. Italy 2021 – “Zitti e buoni” – Måneskin
  14. The Netherlands 2024 – “Europapa” – Joost Klein
  15. Ukraine 2024 – “Teresa & Maria” – alyona alyona & Jerry Heil
  16. Ireland 2024 – “Doomsday Blue” – Bambie Thug
  17. Sweden 2014 – “Undo” – Sanna Nielsen
  18. Cyprus 2018 – “Fuego” – Eleni Foureira
  19. France 2021 – “Voilà” – Barbara Pravi
  20. Italy 2020 – “Fai rumore” – Diodato
  21. Ukraine 2016 – “1944” – Jamala
  22. The Netherlands 2019 – “Arcade” – Duncan Laurence
  23. Switzerland 2021 – “Tout l’univers” – Gjon’s Tears
  24. Iceland 2019 – “Hatrið mun sigra” – Hatari
  25. Serbia 2007 – “Molitva” – Marija Šerifović
  26. Lithuania 2025 – “Tavo akys” – Katarsis
  27. Sweden 2015 – “Heroes” – Måns Zelmerlöw
  28. The Netherlands 2022 – “De Diepte” – S10
  29. Switzerland 2025 – “Voyage” – Zoë Më
  30. Israel 2024 – “Hurricane” – Eden Golan
  31. Portugal 2022 – “Saudade, saudade” – Maro
  32. Norway 1995 – “Nocturne” – Secret Garden
  33. United Kingdom 1996 – “Ooh…Aah…Just A Little Bit” – Gina G
  34. Norway 2009 – “Fairytale” – Alexander Rybak
  35. Austria 2025 – “Wasted Love” – JJ
  36. Greece 2025 – “Asteromata” – Klavdia
  37. Germany 2025 – “Baller” – Abor & Tynna
  38. Poland 2025 – “Gaja” – Justyna Steczkowska
  39. Greece 2005 – “My Number One” – Helena Paparizou
  40. Israel 2025 – “New Day Will Rise” – Yuval Raphael
  41. Iceland 2025 – “RÓA” – VÆB
  42. Serbia 2022 – “In Corpore Sano” – Konstrakta
  43. Portugal 2017 – “Amar Pelos Dois” – Salvador Sobral
  44. Estonia 2015 – “Goodbye to Yesterday” – Elina Born & Stig Rästa
  45. Latvia 2023 – “Aijā” – Sudden Lights
  46. Belgium 2015 – “Rhythm Inside” – Loïc Nottet
  47. Italy 2019 – “Soldi” – Mahmood
  48. Norway 2019 – “Spirit in the Sky” – KEiiNO
  49. Portugal 2025 – “Deslocado” – Napa
  50. Slovenia 2023 – “Carpe Diem” – Joker Out

