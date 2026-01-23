Μαρίνα Σάττι: Το «ZARI» στα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στη Eurovision

Μια ακόμη μεγάλη διεθνή διάκριση σημειώνει η Μαρίνα Σάττι, καθώς το τραγούδι «ZARI» κατέλαβε τη 10η θέση στο ESC Top 250 για το 2025, τη μεγάλη ετήσια κατάταξη του EFR12 Radio με τα καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision. Παράλληλα, το «ZARI» αναδείχθηκε πρώτο ελληνικό τραγούδι της λίστας, με τη γνωστή καλλιτέχνιδα να βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Top 10.

Η επιτυχία αυτή δείχνει πως το τραγούδι εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό της Eurovision, διατηρώντας την απήχησή του σε παγκόσμιο επίπεδο. Για δεύτερη χρονιά, το «ZARI» συγκαταλέγεται στη δεκάδα των πιο αγαπημένων τραγουδιών όλων των εποχών, στοιχείο που αποδεικνύει τη διαχρονικότητά του και τη δυναμική του στη συνείδηση των φανατικών φίλων του διαγωνισμού.

Αξιοσημείωτο είναι πως το «ZARI» αποτελεί το δεύτερο τραγούδι του 2024 που βρίσκεται στο Top 10, με το μοναδικό κομμάτι της ίδιας χρονιάς που το ξεπερνά να είναι αυτό της Κροατίας, το οποίο κατέλαβε δύο θέσεις υψηλότερα. Το νικητήριο τραγούδι της Eurovision 2024 ακολουθεί μία θέση πιο κάτω, εκτός δεκάδας.

Το 2025, η Μαρίνα Σάττι επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision συμμετέχοντας σε ένα ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν της Celine Dion. Η εμφάνισή της απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές και ξεχώρισε για την καλλιτεχνική της ποιότητα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της σε διεθνές επίπεδο.

Η φετινή λίστα ESC Top 250 παρουσιάστηκε, όπως κάθε χρόνο, με την καθιερωμένη αντίστροφη μετάδοση από το EFR12 Radio, ανά 50 τραγούδια, ύστερα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου μέσω του songfestival.be, με τη συμμετοχή χιλιάδων φίλων της Eurovision απ’ όλο τον κόσμο.

Στην κορυφή της φετινής λίστας βρέθηκε, για ακόμη μία χρονιά, η Loreen με το «Euphoria», κατακτώντας την πρωτιά για 12η φορά στην ιστορία του θεσμού.

