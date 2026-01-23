Μαρίνα Σάττι: Το «ZARI» στα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στη Eurovision

Μια ακόμη μεγάλη διεθνή διάκριση σημειώνει η Μαρίνα Σάττι, καθώς το τραγούδι «ZARI» κατέλαβε τη 10η θέση στο ESC Top 250 για το 2025, τη μεγάλη ετήσια κατάταξη του EFR12 Radio με τα καλύτερα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision. Παράλληλα, το «ZARI» αναδείχθηκε πρώτο ελληνικό τραγούδι της λίστας, με τη γνωστή καλλιτέχνιδα να βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Top 10.
Η επιτυχία αυτή δείχνει πως το τραγούδι εξακολουθεί να συγκινεί το κοινό της Eurovision, διατηρώντας την απήχησή του σε παγκόσμιο επίπεδο. Για δεύτερη χρονιά, το «ZARI» συγκαταλέγεται στη δεκάδα των πιο αγαπημένων τραγουδιών όλων των εποχών, στοιχείο που αποδεικνύει τη διαχρονικότητά του και τη δυναμική του στη συνείδηση των φανατικών φίλων του διαγωνισμού.
Αξιοσημείωτο είναι πως το «ZARI» αποτελεί το δεύτερο τραγούδι του 2024 που βρίσκεται στο Top 10, με το μοναδικό κομμάτι της ίδιας χρονιάς που το ξεπερνά να είναι αυτό της Κροατίας, το οποίο κατέλαβε δύο θέσεις υψηλότερα. Το νικητήριο τραγούδι της Eurovision 2024 ακολουθεί μία θέση πιο κάτω, εκτός δεκάδας.
Το 2025, η Μαρίνα Σάττι επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision συμμετέχοντας σε ένα ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν της Celine Dion. Η εμφάνισή της απέσπασε ιδιαίτερα θετικές κριτικές και ξεχώρισε για την καλλιτεχνική της ποιότητα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα της σε διεθνές επίπεδο.
Η φετινή λίστα ESC Top 250 παρουσιάστηκε, όπως κάθε χρόνο, με την καθιερωμένη αντίστροφη μετάδοση από το EFR12 Radio, ανά 50 τραγούδια, ύστερα από ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο έως τις αρχές Δεκεμβρίου μέσω του songfestival.be, με τη συμμετοχή χιλιάδων φίλων της Eurovision απ’ όλο τον κόσμο.
Στην κορυφή της φετινής λίστας βρέθηκε, για ακόμη μία χρονιά, η Loreen με το «Euphoria», κατακτώντας την πρωτιά για 12η φορά στην ιστορία του θεσμού.
Τα 50 πρώτα τραγούδια της κατάταξης
- Sweden 2012 – “Euphoria” – Loreen
- Sweden 2023 – “Tattoo” – Loreen
- Albania 2025 – “Zjerm” – Shkodra Elektronike
- Finland 2023 – “Cha Cha Cha” – Käärijä
- Spain 2022 – “SloMo” – Chanel
- Sweden 2025 – “Bara Bada Bastu” – KAJ
- Sweden 2022 – “Hold Me Closer” – Cornelia Jakobs
- Croatia 2024 – “Rim Tim Tagi Dim” – Baby Lasagna
- Finland 2025 – “Ich Komme” – Erika Vikman
- Greece 2024 – “Zari” – Marina Satti
- Switzerland 2024 – “The Code” – Nemo
- Ukraine 2021 – “Shum” – Go_A
- Italy 2021 – “Zitti e buoni” – Måneskin
- The Netherlands 2024 – “Europapa” – Joost Klein
- Ukraine 2024 – “Teresa & Maria” – alyona alyona & Jerry Heil
- Ireland 2024 – “Doomsday Blue” – Bambie Thug
- Sweden 2014 – “Undo” – Sanna Nielsen
- Cyprus 2018 – “Fuego” – Eleni Foureira
- France 2021 – “Voilà” – Barbara Pravi
- Italy 2020 – “Fai rumore” – Diodato
- Ukraine 2016 – “1944” – Jamala
- The Netherlands 2019 – “Arcade” – Duncan Laurence
- Switzerland 2021 – “Tout l’univers” – Gjon’s Tears
- Iceland 2019 – “Hatrið mun sigra” – Hatari
- Serbia 2007 – “Molitva” – Marija Šerifović
- Lithuania 2025 – “Tavo akys” – Katarsis
- Sweden 2015 – “Heroes” – Måns Zelmerlöw
- The Netherlands 2022 – “De Diepte” – S10
- Switzerland 2025 – “Voyage” – Zoë Më
- Israel 2024 – “Hurricane” – Eden Golan
- Portugal 2022 – “Saudade, saudade” – Maro
- Norway 1995 – “Nocturne” – Secret Garden
- United Kingdom 1996 – “Ooh…Aah…Just A Little Bit” – Gina G
- Norway 2009 – “Fairytale” – Alexander Rybak
- Austria 2025 – “Wasted Love” – JJ
- Greece 2025 – “Asteromata” – Klavdia
- Germany 2025 – “Baller” – Abor & Tynna
- Poland 2025 – “Gaja” – Justyna Steczkowska
- Greece 2005 – “My Number One” – Helena Paparizou
- Israel 2025 – “New Day Will Rise” – Yuval Raphael
- Iceland 2025 – “RÓA” – VÆB
- Serbia 2022 – “In Corpore Sano” – Konstrakta
- Portugal 2017 – “Amar Pelos Dois” – Salvador Sobral
- Estonia 2015 – “Goodbye to Yesterday” – Elina Born & Stig Rästa
- Latvia 2023 – “Aijā” – Sudden Lights
- Belgium 2015 – “Rhythm Inside” – Loïc Nottet
- Italy 2019 – “Soldi” – Mahmood
- Norway 2019 – “Spirit in the Sky” – KEiiNO
- Portugal 2025 – “Deslocado” – Napa
- Slovenia 2023 – “Carpe Diem” – Joker Out