  • Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών εντόπισαν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντός οικίας στο Κιάτο, συλλαμβάνοντας έναν 51χρονο ημεδαπό.
  • Η επιχείρηση των αρχών στο Κιάτο πραγματοποιήθηκε έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών, με τους αστυνομικούς να θέτουν υπό επιτήρηση την οικία του κατηγορουμένου και να τον συλλαμβάνουν κατά την έξοδό του.
  • Κατά την έρευνα στην οικία, κατασχέθηκαν ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας, το χρηματικό ποσό των 38.950 ευρώ, 40 δενδρύλλια και πάνω από 1 κιλό ακατέργαστης κάνναβης.
Κιάτο: Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντοπίστηκε σε σπίτι – Συνελήφθη 51χρονος – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν μετά από συντονισμένη επιχείρηση, πρωινές ώρες της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης εντός οικίας στο Κιάτο.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθη 51χρονος ημεδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, έπειτα από διερεύνηση πληροφοριών των αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών αναφορικά με την δράση ημεδαπού που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια κάνναβης και στη διακίνηση των παραγόμενων ποσοτήτων, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης, διασταύρωσης και εξακρίβωσης στοιχείων, ο εντοπισμός του κατηγορουμένου και η πιστοποίηση της δράσης του.

Πρωινές ώρες της Τετάρτης, αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών έθεσαν υπό επιτήρηση οικία του 51χρονου στην περιοχή του Κιάτου και μόλις αυτός εξήλθε της οικίας, τον ακινητοποίησαν και εντόπισαν στην κατοχή του μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Στη συνεχεία, διενήργησαν έρευνα εντός της οικίας όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης υδροπονικής μεθόδου αποτελούμενο από -2- θερμικά πάνελ με -14- λαμπτήρες, -2- ανεμιστήρες, σύστημα
  • φίλτρου ενεργού άνθρακα, φυσούνες εξαερισμού, και αφυγραντήρα,
  • το χρηματικό ποσό των -38.950- ευρώ,
  • -40- δενδρύλλια κάνναβης,
  • -1- κιλό και -198- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
  • -20- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,
  • αυτοκίνητο με το οποίο διακινούνταν οι παραγόμενες ποσότητες και
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την ΕΛ.ΑΣ.:

