Δυνατός σεισμός 5,3 Ρίχτερ τώρα στην Τουρκία – Έγινε αισθητός στην Μυτιλήνη

  • Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,0 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στην Τουρκία, που έγινε αισθητή και στην Ελλάδα.
  • Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό- Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση καταγράφηκε περίπου 20 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Ντεμιρσί και σημειώθηκε στις 23:24 ώρα Ελλάδας.
  • Το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ανατολικά–νοτιοανατολικά της περιοχής Σιντιργκί, στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της περιοχής του Μαρμαρά, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11 χιλιόμετρα.
Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με τις πρώτες μετρήσεις, σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στην Τουρκία, που έγινε αισθητή και στη Μυτιλήνη.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό- Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση καταγράφηκε περίπου 20 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης Ντεμιρσί και σημειώθηκε στις 23:24 ώρα Ελλάδας την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ανατολικά–νοτιοανατολικά της περιοχής Σιντιργκί, στην επαρχία Μπαλίκεσιρ της περιοχής του Μαρμαρά, 151 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Λέσβου. Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, σύμφωνα με την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών της Τουρκίας (AFAD) και είχε επίκεντρο το Σινδίργκι, στο Μπαλικεσίρ.

Έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, το Τσανάκκαλε, τις γύρω επαρχίες, μέχρι και την Μυτιλήνη.

Της δόνησης αυτής είχε προηγηθεί σήμερα στις 3:30 το απόγευμα σεισμός έντασης 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Σημειώνεται ότι από τον περασμένο Αύγουστο υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, που το τελευταίο δίμηνο δίνει συχνά σεισμούς έντασης έως και 4,9 βαθμών. Συγκεκριμένα, έχουν προηγηθεί με το ίδιο περίπου επίκεντρο δυο ισχυροί σεισμοί ένας στις 10 του περασμένου Αυγούστου έντασης 6,1 βαθμών και ένας στις 27 Οκτωβρίου έντασης 6 βαθμών.

Το ακριβές μέγεθος, το επίκεντρο και το βάθος του σεισμού ενδέχεται να αναθεωρηθούν μέσα στις επόμενες ώρες ή λεπτά, καθώς οι σεισμολόγοι θα εξετάζουν τα δεδομένα και θα βελτιώνουν τους υπολογισμούς τους ή καθώς άλλες υπηρεσίες θα εκδίδουν την έκθεσή τους.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) κατέταξε ως σεισμό μεγέθους 5,3 Ρίχτερ. Άλλες υπηρεσίες που ανέφεραν τον ίδιο σεισμό περιλαμβάνουν το Σεισμολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) μεγέθους 5,2 Ρίχτερ, το Γεωφυσικό Εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μεγέθους 4,9 Ρίχτερ και το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) μεγέθους 5,2 Ρίχτερ.

22:47 , Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026

