Εγκεφαλίτιδα προκάλεσε η γρίπη στην 6χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του «Αγία Σοφία» – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Η γρίπη έχει επηρεάσει εκατοντάδες παιδιά στη χώρα μας, προκαλώντας βαριές νοσηλείες, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα. Δύο παιδιά νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ του Παίδων «Η Αγία Σοφία». Το ένα από αυτά, ένα 6χρονο κοριτσάκι, χρειάστηκε να διασωληνωθεί, καθώς η γρίπη της προκάλεσε την επιπλοκή της εγκεφαλίτιδας, με τα επόμενα 24ωρα να θεωρούνται κρίσιμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ANT1, η 6χρονη διαγνώστηκε με εγκεφαλίτιδα, μία σοβαρή επιπλοκή που προκαλεί η γρίπη. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί κάνουν ότι είναι δυνατόν και με ισχυρή φαρμακευτική αγωγή προσπαθούν να δώσουν στον οργανισμό της τη δυνατότητα να ανακάμψει.

«Τη στιγμή που έτρωγε, άρχισε να μη νιώθει καλά»

Το κοριτσάκι, όπως έγινε γνωστό, έφτασε στα επείγοντα με υψηλό πυρετό, σπασμούς και αφυδάτωση. Σύμφωνα με την οικογένειά της, η μικρή επέστρεψε από το σχολείο, αισθάνθηκε αδιαθεσία και άρχισε να ανεβάζει πυρετό. Της έκαναν τεστ το οποίο βγήκε αρνητικό, όμως ο πυρετός επέμενε, ώσπου το βράδυ της Πέμπτης η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε.

Η γιαγιά της 6χρονης περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό του Star πώς η εγγονή της κατέρρευσε μέσα σε λίγα λεπτά: «Η μικρή, τη στιγμή που έτρωγε, άρχισε να μη νιώθει καλά. Οι γιατροί είπαν ότι τα επόμενα 24ωρα είναι κρίσιμα. Της κάνουν εξετάσεις, τη διασωλήνωσαν, έχει κάνει λοιμώξεις στον εγκέφαλο».

Ευχάριστα τα νέα για το 3χρονο αγοράκι

Από την άλλη, τα νέα είναι πιο ευχάριστα για το 3χρονο αγοράκι, καθώς όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, αποσωληνώθηκε. Την Τετάρτη, το παιδί πήγε στο νοσοκομείο με υψηλό πυρετό και δύσπνοια. Οι γιατροί το διασωλήνωσαν και στη συνέχεια το μετέφεραν στο νοσοκομείο Παίδων όπου νοσηλευόταν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Το παιδάκι περίπου πριν από 20 – 25 μέρες είχε περάσει και Covid, οπότε ήταν λίγο επιβαρυμένο. Ήρθε, όμως, και η γρίπη να βαρύνει την κατάσταση», δήλωσε στο Star ο Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κορίνθου, Χρυσοβαλάντης Μέλλος.

Οι γιατροί συμβουλεύουν τους γονείς να είναι σε επιφυλακή και να μην εφησυχάζουν αφού οι ιώσεις αυτές μπορεί να εξελιχθούν ραγδαία.

«Κόκκινος» συναγερμός για τη γρίπη στα παιδιά

Τις τελευταίες ημέρες στα δύο νοσοκομεία Παίδων οι εισαγωγές παιδιών με γρίπη είναι αυξημένες. «Μεγάλη προσοχή στα παιδιά από τη γρίπη. Στις τελευταίες εφημερίες έχουμε ραγδαία αύξηση και των προσελεύσεων και των εισαγωγών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία. Τα επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται πάνω από 50 παιδιά για νοσηλεία» τονίζει ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κάνοντας λόγο για αύξηση που υπερβαίνει το 30%.

«Προσοχή λοιπόν στις παρέες, τα σχολεία, στις οικογένειες. Εμβολιασμός στα παιδιά με βάση τις οδηγίες των παιδιάτρων. Κρίμα από τον Θεό να χάσουμε παιδιά από γρίπη. Όχι, τηλεφωνικές διαγνώσεις» σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Σημειώνεται, ότι τα συμπτώματα στα παιδιά μπορεί να εξελιχθούν ραγδαία. «Από ελαφριά ίωση μπορεί να φτάσουμε σε πολύ βαριά εικόνα. Σημαντική η συνεργασία του γονέα με τον παιδίατρο και γρήγορη επικοινωνία σε επιδείνωση. Πυρετός υψηλός δύσπνοια self test», εξήγησε η Παθολόγος και καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε αύξηση των κρουσμάτων από γρίπη, με τον ΕΟΔΥ να ανακοινώνει: 613 νέες εισαγωγές, 23 διασωληνωμένους και 7 θανάτους.

Τι είναι το νέο στέλεχος H3N2

Ο ιός Α (H3N2) που κυκλοφορεί φέτος έχει αποκτήσει πολλές νέες μεταλλάξεις, καθιστώντας τον αρκετά διαφορετικό από το στέλεχος που περιλαμβάνεται στο τρέχον αντιγριπικό εμβόλιο. Αυτό σημαίνει ότι η προστασία από το εμβόλιο μπορεί να είναι μερική, αλλά εξακολουθεί να έχει σημαντικά οφέλη.

Σύμφωνα όσα έγραφε σε άρθρο της στο enikos.gr, η παιδίατρος Αρετή Μανιώτη, τα παιδιά τείνουν να εμφανίζουν πιο υψηλό πυρετό, βήχα, ρινική καταρροή και κόπωση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν αναπνευστικές ή άλλες επιπλοκές, ειδικά σε παιδιά με υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Γιατί να εμβολιαστούν ακόμα και αν δεν καλύπτει πλήρως τη μετάλλαξη

Μείωση σοβαρότητας της νόσου: Το εμβόλιο μπορεί να μην μπλοκάρει πλήρως τη νέα παραλλαγή, αλλά τα εμβολιασμένα παιδιά συνήθως εμφανίζουν πιο ήπια συμπτώματα και λιγότερες επιπλοκές. Μείωση μετάδοσης: Τα εμβολιασμένα παιδιά είναι λιγότερο πιθανό να μολύνουν άλλους, προστατεύοντας οικογένεια, φίλους και πιο ευάλωτα άτομα. Αναγνώριση κοινών στοιχείων του ιού: Ο οργανισμός αναγνωρίζει κομμάτια του ιού που δεν έχουν μεταλλαχθεί, επιτρέποντας ταχύτερη ανοσολογική απόκριση. Προστασία από άλλα στελέχη: Το εμβόλιο καλύπτει και άλλα κυκλοφορούντα στελέχη γρίπης, μειώνοντας τον συνολικό κίνδυνο ασθένειας.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

Εμβολιασμός: Ο αντιγριπικός εμβολιασμός παραμένει η πιο αποτελεσματική μέθοδος προστασίας.

Καλή υγιεινή: Συχνό πλύσιμο χεριών, αποφυγή επαφής με άρρωστα άτομα, και σε περιπτώσεις συνωστισμού, χρήση μάσκας αν χρειάζεται.

Έγκαιρη ιατρική παρακολούθηση: Σε περίπτωση υψηλού πυρετού, δύσπνοιας, έντονου βήχα ή ασυνήθιστης καταβολής, είναι σημαντική η άμεση επικοινωνία με τον παιδίατρο.

Η εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του ιού Α (H3N2) υπογραμμίζει την ανάγκη για ετοιμότητα και προληπτικά μέτρα. Ο εμβολιασμός παραμένει το πιο ισχυρό εργαλείο προστασίας των παιδιών, μειώνοντας τις επιπλοκές και τη διάδοση της γρίπης στην κοινότητα.