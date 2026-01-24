Τέμπη – Βασίλης Καπερνάρος: «Φρικώδη ψέματα τα περί αφαίρεσης ή αλλοίωσης βίντεο»

«Φρικώδη ψέματα» χαρακτήρισε ο Βασίλης Καπερνάρος τους ισχυρισμούς πολιτικών και δικηγόρων συγγενών θυμάτων ότι η εταιρεία Interstar παραδέχθηκε αφαίρεση ή αλλοίωση βίντεο, κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη.

Ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρίας Interstar, μιλώντας στον Status FM 107.7, υποστήριξε πως τα ψεύδη αυτά θα διαψευστούν στο δικαστήριο.

Ο Βασίλης Καπερνάρος πρόσθεσε πως έχει καταθέσει έγγραφο της Hellenic Train που βεβαιώνει πως στο σημείο φόρτωσης δεν υπήρχαν κάμερες, άρα η εταιρεία Interstar δεν μπορούσε να αποκρύψει ή να παραποιήσει υλικό.

Περιέγραψε ακόμη ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας απάντησε σε τεχνική ερώτηση της εισαγγελέως γενικά για διαδικασίες διαγραφής «άχρηστων» δεδομένων, όχι ότι το έκανε η ίδια η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Παρασκευή (23/01) ο εκπρόσωπος της Interstar, κληθείς από την εισαγγελέα της έδρας να δώσει σχετικές διευκρινίσεις, κατά τη διάρκεια της δίκης για τα Τέμπη, κατέθεσε: «Σβήστηκαν κάποια βίντεο που λόγω σύνδεσης δεν είχαν καταγραφεί σωστά. Κάποια μεγάλα αρχεία, αλλά μικρά… Είχαμε κάμερες και σε σημεία που δεν είχε καλό ίντερνετ, οπότε κάθε φορά έκανε delete, διότι δεν το χρειαζόμασταν. Σκουπίδια ήταν. Για κάποια κρατήθηκαν αντίγραφα, για άλλα όχι. Δεν ήταν τίποτα χρήσιμο».